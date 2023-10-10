Rewrite this title: لماذا لا يجب عليك تجاهل SEO

ستساعدك المقالة التالية: لماذا لا يجب عليك تجاهل SEO

لقد كان من الصعب دائمًا على الأشخاص الذين يعملون في مجال تحسين محركات البحث (SEO) إدراك أهمية التصنيف العالي للكلمة الرئيسية وكل الخير الذي تقدمه للأعمال التجارية. لا يدرك العديد من الأشخاص أن جزءًا كبيرًا من تحسين محركات البحث (SEO) يعمل على تحسين الموقع، ليس فقط للحصول على تصنيف جيد، ولكن أيضًا لتحقيق أفضل فرصة لتحويل تلك الزيارات إلى عملاء يدفعون. كما أنهم لا يفهمون أن جوهر تحسين محركات البحث (SEO) هو فهم قاعدة عملائك حتى تتمكن من الإعلان عن الكلمات الرئيسية التي يستخدمونها.

طيب الوقت على سبيل المثال:

دعنا نخترع موقعًا لهذا، لنفترض أنك تمتلك “http://www.anniversarygifts.com/” وكما يوحي الاسم فهو متخصص في هدايا المناسبات السنوية. في الشهر الماضي (أغسطس 2010)، كان هناك 201.000 عملية بحث عن “هدايا الذكرى السنوية” في الولايات المتحدة (بيانات من أداة البحث عن الكلمات الرئيسية Google).

من المتفق عليه عمومًا في الصناعة أن الترتيب الأول في البحث سيوصلك إلى مكان ما بين 35-45% من الأشخاص الذين يبحثون عن تلك الكلمة الرئيسية. عادة ما يكون هذا الرقم نصفه للمركز الثاني ويستمر في الانخفاض من هناك. تكون مواقع الصفحة الثانية محظوظة بالحصول على 5-10% بشكل جماعي ومن المحتمل أن تتلقى العديد من العملاء المتكررين، مما قد يؤدي إلى تضخيم النسبة.

إذا احتل موقعك المرتبة الأولى في “هدايا الذكرى السنوية” حتى عند التقدير المنخفض المتحفظ وهو 35% فهذا يعني 70,350 زائرًا أ شهر. قبل أن نصل إلى الشراء، هذا هو 70,350 الناس يشاهدون لك موقع، القراءة عن لك منتجات، التعرف على لك ماركة والاعتراف لك وجود. إذا كان موقعك مصممًا ليكون سهل الاستخدام (وهو جزء من تحسين محركات البحث)، فمن المرجح أن يتمتع المستخدمون بتجربة ممتعة، ويشاركون تلك التجربة مع الأصدقاء، ويعودون إلى موقعك عندما يحتاجون إلى هدية ذكرى سنوية أخرى.

هذا فقط 1 كلمة رئيسية من بين العشرات التي من المحتمل أن تمتلكها، على الرغم من أنها الأفضل. عادةً ما يحصل الموقع المُحسّن بشكل جيد على حوالي 10% من الكلمات الرئيسية المحتملة وحوالي 5% منها قد تذهب إلى حد الشراء. سوف نتخذ مستوى متحفظًا آخر ونقول أن 1% يصبحون عملاء محتملين، لذلك يجب أن نتوقع 704 (مقربًا) من الأشخاص الذين يشترون من متجرك عبر الإنترنت شهر. (لا أعرف عنك ولكني أرغب في إنشاء هذا الموقع الآن).

أفضل جزء من كل هذا هو حقيقة أن كل من يبحث عن كلماتك الرئيسية يبحث أيضًا عن نوع عملك، والأشخاص الذين يكتبون “هدية الذكرى السنوية” في Google، على الأرجح، يتطلعون إلى شراء منتجك (منتجاتك) الافتراضية ).

دعونا نلقي نظرة على الفرق الذي سيحدث إذا لم نحتل المرتبة الأولى:

رتبة صفحة % من النقرات عدد حركة المرور دفع العملاء الإيرادات عند 15 دولارًا للعميل الإيرادات المفقودة الأول 35 70350 704 10,552.50 دولارًا 0.00 دولار الثاني 16 32160 322 4,824.00 دولار 5,728.50 دولار الثالث 11 22110 221 3,316.50 دولار 7,236.00 دولار الرابع 8.5 17085 171 2,562.75 دولار 7,989.75 دولار الخامس 7 14070 141 2,110.50 دولار 8,442.00 دولار السادس 6 12060 121 1,809.00 دولار 8,743.50 دولارًا السابع 5.5 11055 111 1,658.25 دولار 8,894.25 دولار الثامن 4.5 9045 90 1,356.75 دولار 9,195.75 دولار التاسع 4 8040 80 1,206.00 دولار 9,346.50 دولارًا العاشر 3.5 7035 70 1,055.25 دولار 9,497.25 دولار في الصفحة الثانية 1 2010 20 301.50 دولارًا 10,251.00 دولار

تُظهر الإيرادات المفقودة ما تخسره من خلال عدم احتلالك المرتبة الأولى، ولجعل الأمر أسوأ، فإن ما تخسره هو ما يكسبه منافسوك. وهنا رسم بياني يوضح مدى انحدار الفرق.

من المهم أيضًا الانضمام إلى الشركة بينما لا تزال هذه ميزة تنافسية. مقال نيكولاس جي كار يتحدث عن كيف أن تكنولوجيا المعلومات (تكنولوجيا المعلومات) لم تعد تعطي ميزة تنافسية للشركة. لكي يكون شيء ما ميزة تنافسية، يجب أن يكون شيئًا ما لك العمل لديه أن بقية منافسيك لا يفعلون ذلك. لذلك، نظرًا لأن تكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورية لجميع الشركات من أجل البقاء، لم يعد من الممكن اعتبارها ميزة تنافسية.

لقد حان الوقت ليتعلم الناس أيضًا أن امتلاك موقع ويب وحده لم يعد ميزة تنافسية. في الوقت الحاضر، عند بدء عمل تجاري، يعد موقع الويب هو الحد الأدنى المفترض، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم استخدامه بشكل صحيح ولا يعطي الفائدة التي يتوقعها الناس. تمامًا مثل تكنولوجيا المعلومات التقليدية، لم تعد ميزة تنافسية.

SEO يسير في نفس المسار. حاليا يعطي ميزة تنافسية فعالة للشركة. إنها طريقة فعالة للغاية من حيث التكلفة لاستهداف السوق المحتملة، في حين أن غالبية منافسيك لا يستفيدون من هذه التقنية المذهلة. في النهاية، كل شركة سوف تستخدم تحسين محركات البحث؛ سيكون ذلك ضرورة، وهو أمر لا يمكن للشركات الاستمرار بدونه. ألا تفضل أن تكون في المقدمة ولا تتخلف عن الركب؟ أعلم أنني سأفعل ذلك.

يرى الجميع فوائد مختلفة عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث – ما الذي تجده ذا قيمة والذي قد لا يكون الآخرون على علم به؟