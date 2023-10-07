Rewrite this title: مؤسسة أفكار جوجل للأبحاث تحارب الشبكات غير المشروعة

ستساعدك المقالة التالية: مؤسسة أفكار جوجل للأبحاث تحارب الشبكات غير المشروعة

عندما تم إطلاق أفكار جوجل في البداية قبل ثمانية عشر شهرًا، كان التركيز الأساسي للمنظمة ينصب على الحد من التطرف العنيف من خلال استراتيجيات مكافحة التطرف. وفي الآونة الأخيرة، بدأ التنظيم باستهداف الشبكات غير المشروعة بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية والعصابات والمتطرفين الآخرين. يقول موقع Google Ideas ما يلي فيما يتعلق بالشبكات غير المشروعة:

“إن استمرار الشبكات غير المشروعة – بما في ذلك الجريمة المنظمة، والمخدرات، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة، والإرهاب، والجرائم الإلكترونية – يؤثر على كل بلد وكل مجموعة سكانية. وفي حين أن مختلف الشبكات غير المشروعة قد تختلف عن بعضها البعض من حيث البضائع التي تنقلها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فإن تكتيكاتها غالبا ما تكون متشابهة بشكل ملحوظ.

وكنتيجة مباشرة للجرائم الوحشية المرتكبة ضد إخواننا من البشر، تولد الشبكات غير المشروعة ما يقدر بنحو 2.1 تريليون دولار من الإيرادات كل عام. يستخدم المجرمون شبكات متطورة عبر الإنترنت ويعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا لإدارة عملياتهم. وبما أن التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في العمليات اليومية لمعظم الشبكات غير المشروعة، تعمل أفكار Google على استغلال اعتماد الشبكات على التكنولوجيا.

اليوم، وهو اليوم الأخير للقمة التي تستضيفها Google Ideas، يجتمع العشرات من الأفراد المؤثرين في قرية ويستليك، كاليفورنيا لتطوير استراتيجية تكنولوجية من شأنها أن تحد من تأثير الشبكات غير المشروعة والمضي قدمًا. وبالإضافة إلى موظفي Google Ideas، يحضر المؤتمر شخصيات سياسية رفيعة المستوى، وضحايا الشبكات غير المشروعة، وابن أحد أباطرة المخدرات، وغيرهم من خبراء مكافحة الجريمة. في حين أن الأسباب قد تختلف، إلا أن كل واحد من الحاضرين لديه الدافع للحد من قوة الشبكات وحركتها للمضي قدمًا.

كتب جاريد كوهين، مدير أفكار جوجل، مؤخرًا أنه يعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في كشف الشبكات غير المشروعة:

“لقد قمنا مؤخرًا بتوسيع نطاق تركيزنا ليشمل الشبكات العنيفة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وجمع الأعضاء وتجارة الأسلحة. نحن نؤمن بأن التكنولوجيا لديها القدرة على كشف وتفكيك الشبكات الإجرامية العالمية، التي تعتمد على السرية والتقدير لكي تؤدي عملها. وخلال الأشهر القليلة الماضية، كنا نعمل مع الأشخاص الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية للحصول على فهم أفضل لما يحرك هذه الشبكات وكيفية عملها.

ومع وفاة مئات الآلاف من الأشخاص كل عام كنتيجة مباشرة للشبكات العنيفة غير المشروعة، فمن المشجع أن تعمل شركات التكنولوجيا والخبراء والضحايا معًا لحل هذه الأزمة العالمية.

تشمل المصادر: أفكار جوجل، مدونة جوجل الرسمية، & سان فرانسيسكو كرونيكل

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