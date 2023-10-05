Rewrite this title: وجهاً لوجه: كيف تشبه كرة القدم الخيالية تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: وجهاً لوجه: كيف تشبه كرة القدم الخيالية تحسين محركات البحث

حتى لو لم تكن من عشاق الرياضة، فأنت تعلم جيدًا أن الكثير من الأشخاص ملتصقون بأجهزة التلفاز الخاصة بهم ويشاهدون فرق كرة القدم الخيالية الخاصة بهم بينما يستهلكون كميات كبيرة من اللحوم المشوية والبيرة الباردة. إنه وقت رائع من السنة. بالطبع، إذا كنت في دوري الخيال، فأنت تعرف مدى قداسة أيام الخميس والأحد والاثنين. إلى جانب التحقق من فرقنا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لإجراء تحسينات، سواء عن طريق اختيار اللاعبين الموجودين على سلك التنازل أو إجراء صفقة تغيير الدوري. إذا كنت لا تتحقق باستمرار من فريقك وتبقيه محدثًا، فمن المحتم أن يتم استبعادك من المنافسة في التصفيات. وأي متعة تلك؟ أليس الهدف من كرة القدم الخيالية؟ وجود فريقك الحصول على بطولة الدوري؟

انتظر دقيقة.

يبدو كل هذا الحديث الخيالي عن كرة القدم مألوفًا جدًا لشيء آخر. هل تريد أن تخمن ما يمكن أن يكون؟

إذا لم تكن قد اكتشفت ذلك بعد، فإن كرة القدم الخيالية تشبه إلى حد كبير تحسين محركات البحث (SEO). لا تصدقنا؟ تحقق من أوجه التشابه المذهلة التالية بين كرة القدم الخيالية وتحسين محركات البحث.

مشروع الاستراتيجية

لا يمكنك القفز إلى دوري كرة قدم خيالي دون وجود نوع من الإستراتيجية. لن تقوم فقط بصياغة فريق بشكل أعمى. تحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث وإعداد ورقة الغش. كيف كان أداء اللاعبين المستهدفين خلال الموسمين الماضيين؟ في أي فريق هم حاليا؟ هل هم عرضة للإصابة؟ ما هو متوسط ​​موقفهم المسودة؟ ما هي احتياجات فريقك مع استمرار المسودة؟ كل هذه الأسئلة ستحدد كيفية صياغة فريقك.

ويمكنك طرح الأسئلة ذات الصلة في تحسين محركات البحث. للتأكد من أن موقعك في المقدمة، يجب أن يكون لديك استراتيجية مطبقة مسبقًا، والتي تتضمن معرفة أداء موقعك في الماضي وما يحتاجه لتحقيق النجاح في المستقبل.

إجراء تحسينات مستمرة

يمكن أن تحدث أشياء كثيرة طوال موسم اتحاد كرة القدم الأميركي. يتعرض اللاعبون للأذى أو المتاجرة أو الأداء الضعيف. إذا حدث ذلك في فريقك، فيجب أن تكون على استعداد لإجراء تحسينات. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك تقبيل موسمك وداعًا. على سبيل المثال، إذا تبين أن إحدى عمليات الركض الخلفية الخاصة بك كانت فاشلة، فأنت بحاجة إلى المطالبة بالتنازلات النائمة أو إجراء تداول لتحسين هذا المركز. يعرف جميع اللاعبين الخياليين أنك تفوز من خلال إجراء الإضافات والإسقاطات بشكل نشط.

ويمكن قول الشيء نفسه في تحسين محركات البحث. إذا كنت لا تحصل على زيارات، فيجب عليك التكيف لتكون ناجحًا، مما يعني إجراء الكثير من الإضافات والخضوع لموقعك.

معرفة المطابقات الخاصة بك

حتى أفضل لاعبي كرة القدم قد يعانون ضد فرق معينة. لهذا السبب عليك أن تكون على دراية بالمباريات. إذا كان لديك اثنين من لاعبي الوسط، فمن الواضح أنك تريد أن يكون الأول في مواجهة الدفاع الأضعف. بعد كل شيء، هذا هو ما تدور حوله كرة القدم الخيالية. الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط. ويمكنك تحقيق ذلك من خلال معرفة من سيواجه لاعبوك.

وهذا هو نفس الشيء مع كبار المسئولين الاقتصاديين. يجب أن تكون على دراية بمكانة منافسك في SERPs، وما هو تصنيفك مقارنة بتصنيفاته وكيفية تجاوزه إذا كان في مرتبة أعلى على Google. إن معرفة منافسيك يمكن أن يساعدك في قيادة طريقك نحو النصر.

البقاء على رأس فريقك

لماذا نتحقق من فرق الخيال لدينا بشكل متكرر؟ لأننا بحاجة إلى معرفة اللاعبين الذين لن يلعبوا، سواء بسبب أسبوع الوداع أو الإصابة، لذلك لدينا جميع المراكز ممتلئة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون من الصعب الفوز بمباراتنا هذا الأسبوع إذا كان لدينا بعض الأماكن الفارغة.

وتريد التأكد من أنك على قمة لعبة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك أيضًا. نحن نعيش في عالم يتغير بسرعة. إذا لم تكن على رأس الأمور، فيمكنك التأكد من أنك ستكون في أسفل الترتيب.

الإبداع، والحصول على بعض المرح

أحد أفضل الأشياء خلال موسم كرة القدم الخيالية هو ابتكار اسم فريق ذكي ومن ثم التحدث بالكثير من القمامة على السبورة. إنه فقط يجعل اللعبة أكثر إثارة للاهتمام. وهذا كثير من المرح. نعلم جميعًا “ذلك” الشخص في دوريتنا. الذي يشمت بعد النصر. لكنها تعمل على جذب انتباهنا. لقد أصبحوا العدو العام رقم واحد والجميع يتجه ضدهم.

لا نحتاج أن نخبرك بأهمية الإبداع في تحسين محركات البحث. هذه هي الطريقة التي يتم بها ملاحظةك. وهذا أحد الاعتبارات الرئيسية في تحسين محركات البحث. إذا لم يتم ملاحظتك، كيف ستنجح؟ على طول الطريق، تمامًا كما هو الحال في كرة القدم الخيالية، قد تستمتع أيضًا ببعض المرح.

لذلك، هذا ما توصلنا إليه. هل هناك أي مقارنات أخرى يمكنك التفكير فيها بين كرة القدم الخيالية وتحسين محركات البحث؟ إذا كان الأمر كذلك، أرسل لنا تعليقا.