Rewrite this title: يقدم برنامج Google Analytics 7 ميزات قوية

ستساعدك المقالة التالية: يقدم برنامج Google Analytics 7 ميزات قوية

في حالة عدم ملاحظة ذلك من حسابك في Google Analytics حتى الآن، فقد أضافت Google مؤخرًا 7 ميزات جديدة إلى أداة تحليل حركة مرور الموقع المفيدة بالفعل. هذه الميزات الجديدة هي – ذكاء التحليلات مع التنبيهات المخصصة، والأهداف الموسعة وأهداف Engamenet الجديدة، وتقارير الجوال الموسعة، ومقياس الزائرين الفريدين، وميزات التحليل المتقدمة، والشرائح المتقدمة وقوالب التقارير المخصصة، والمتغيرات المخصصة المتعددة.

لذا، إليك بإيجاز ما يمكن أن تفعله كل ميزة من هذه الميزات لحسابك في Google Analytics:

ذكاء التحليلات مع التنبيهات المخصصة – مراقبة أنماط بيانات موقعك على فترات يومية وأسبوعية وشهرية. فهو يعرض اتجاهات البيانات والرؤى الهامة ويتيح لك إنشاء تنبيهات مخصصة لمراقبة أبعاد الموقع ومقاييسه.

الأهداف الموسعة وأهداف المشاركة الجديدة – يتيح لك تتبع تحويلات الموقع لكل ما يصل إلى 20 هدفًا. كما أنه يقيس تفاعل المستخدم ونجاح العلامة التجارية من خلال الوقت المستغرق في الموقع والصفحات لكل زيارة.

التقارير المتنقلة الموسعة – يتيح لك تتبع أداء مواقع الويب الخاصة بالهواتف المحمولة من خلال هواتف iPhone أو Android. فهو يتيح لك تتبع الهواتف التي لا تدعم Java-Script أيضًا.

زائرين فريدين من نوعهم – ميزة رائعة تتتبع عدد الزوار الفعليين الذين لديهم ملفات تعريف ارتباط فريدة وصلوا إلى مواقعك

ميزات التحليل المتقدمة – ابحث عن معنى أعمق لبيانات Analytics الخاصة بك من خلال الأبعاد المحورية والثانوية وميزات تصفية الجدول المتقدمة.

مشاركة الشرائح المتقدمة وقوالب التقارير المخصصة – يسمح لك بمشاركة رابط URL للقطاع المتقدم والتقرير المخصص لأي مستخدم في Analytics. سيؤدي هذا إلى استيراد القالب المنسق مسبقًا إلى حساب الشخص.

متغيرات مخصصة متعددة – يتيح لك تخصيص Google Analytics لجمع بيانات استخدام الموقع الفريدة. كما يتيح لك تحديد وتتبع الزوار بناءً على سمات مختلفة – الزائر والجلسة ومستوى الصفحة.

بشكل عام، تعد هذه إضافة رائعة إلى الميزات القوية بالفعل في Google Analytics. وهذه أكثر من مجرد إضافة للأسباب التي تجعل Google Analytics هو الأداة الوحيدة لمراقبة الموقع التي استخدمتها منذ أن بدأت في إدارة مدوناتي.

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