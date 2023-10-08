Rewrite this title: #1 حافز التدوين الضيف: الروابط الخلفية (المبادئ التوجيهية والأخلاقيات)

ستساعدك المقالة التالية: #1 حافز التدوين الضيف: الروابط الخلفية (المبادئ التوجيهية والأخلاقيات)

يعد قبول مشاركات الضيوف طريقة فعالة لتجديد مدونتك ومشاركة وجهات نظر مختلفة وبناء مجتمع أقوى (خاصة إذا كنت تدير مصدرًا متعدد المؤلفين ومتعدد المواضيع مثل SEJ).

بطبيعة الحال، إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من التدوين الضيف، فسوف تحتاج إلى رد الجميل. هذا المنشور يدور حول الأكثر شعبية (ولكن ليس الأكثر). مهم) فائدة مدونات الضيف: الربط: الأفضل ممارسات وأخلاقيات الارتباط بالمدونين الضيوف (وكذلك السماح لهم بذلك).

الربط كحافز: مقدمة

ما لم تكن مستعدًا لرد الجميل، فلن تتمكن من بناء مجتمع قوي من المدونين الضيوف الذين سيساهمون بمحتوى عالي الجودة، ويدعمون بعضهم البعض، ويروجون لمدونتك. رد الجميل أمر لا بد منه. لا يمكنك أن تتوقع من الأشخاص أن يكونوا صادقين في عزمهم على تحقيق الجودة في مدونتك إلا إذا كنت صادقًا في رغبتك في السداد.

رأيي الخاص في الارتباط هو أمر بالغ الأهمية واضحة:

لا يستغرق الأمر وقتًا أو جهدًا لمعرفة ما إذا كان المؤلف الضيف جادًا حقًا بشأن فرصة التدوين الضيف التي تقدمها له: من السهل ملاحظة وتقدير المؤلفين الضيوف المجتهدين: يرسلون إليك بريدًا إلكترونيًا عدة مرات يتضمن أفكارًا للنشر وأسئلة متنوعة. إنهم يبحثون عن الصور (المنسوبة بشكل صحيح) لإرفاقها بالمنشور وربطها مرة أخرى بالمحتوى الذي نشرته مسبقًا. قد يقترحون أشكالًا مختلفة لعنوان المنشور للسماح لك باختيار الأفضل. إنهم لا يحشوون محتواهم بروابط الخدمة الذاتية.

ومع ذلك، إذا أقدر العمل وأعجبتني النتيجة، فسأكون سعيدًا برد الجميل.

لكن كونك سخيًا جدًا يعني التعرض للخداع في عالمنا. لقد تعلمنا هذا الدرس (ليس مرة واحدة، أعتقد أن هذا حدث لي مرات عديدة في الواقع).

الربط كحافز: السياسات

أعجبك أم لا، لا يزال الارتباط هو الحافز الأقوى للأشخاص لنشر المشاركات على مدونتك. إنها الميزة الملموسة أيضًا. لذلك، إذا كنت تخطط للسماح للأشخاص بالنشر كضيف، فلن تتمكن من الاستغناء عن السماح لهم بالرجوع إلى مواقعهم ومشاريعهم.

أنا أؤيد بشدة الربط ذهابًا وإيابًا لأنني أعتقد أن هذا هو جوهر الإنترنت. لكن في عالمنا غير المثالي لا يزال يتعين عليك توخي الحذر. يجب أن يكون لديك قائمة محددة من القواعد لتتمكن دائمًا من بناء قراراتك عليها. كون متسقة في عادات الربط الخاصة بك يعني أنك سوف تتجنب أي أحياء سيئة أو أرض هشة.

الميزة الكبيرة لوجود إرشادات / قواعد للربط هي أنك قادر على التعامل مع جميع المدونين الضيوف على قدم المساواة (بغض النظر عن مستوى العلاقات التي تربطك بهم: الأصدقاء أو الشركاء أو مجرد معارف عشوائية).

إليك ما أرى أن العديد من المدونين يفعلونه (ويحاولون تنفيذه أيضًا) فيما يتعلق بالتحكم في ما يرتبط به المدونون الضيوف:

يجب أن تكون الروابط إلى مشاريع المؤلف في السطر الثانوي : اطلب من المدونين الضيوف الارتباط بمشاريعهم الشخصية فقط في سطر المؤلف. تذكر أنه سيتم نشر المنشور على مدونتك وبالتالي قد تكون جميع الروابط الموجودة في المحتوى مرتبطة بك. من الواضح أن الروابط الموجودة في السطر الفرعي تنتمي إلى المؤلف، لذا فأنت صادق تمامًا مع القراء ومع نفسك.

: اطلب من المدونين الضيوف الارتباط بمشاريعهم الشخصية فقط في سطر المؤلف. تذكر أنه سيتم نشر المنشور على مدونتك وبالتالي قد تكون جميع الروابط الموجودة في المحتوى مرتبطة بك. من الواضح أن الروابط الموجودة في السطر الفرعي تنتمي إلى المؤلف، لذا فأنت صادق تمامًا مع القراء ومع نفسك. الربط من داخل محتوى المنشور : كقاعدة عامة، أطلب من المدونين الضيوف الامتناع عن الارتباط بممتلكاتهم في نص المقالة الرابط وثيق الصلة (أو لا يمكن للمؤلف الاستغناء عنه): مثل روابط الأحداث والمؤتمرات المذكورة وما إلى ذلك؛ لا يشير الرابط إلى الصفحة الرئيسية ولكن إلى المنشور أو المقالة ذات الصلة (التي توضح بشكل أكبر الظاهرة أو التكتيك المذكور). روابط من محتوى إلى محتوى (وليس للصفحات المقصودة أو الرئيسية)، أعتقد أن إضافة الجودة إلى منشور الضيف والسماح للقراء بمعرفة المزيد حول ما تم ذكره.

: كقاعدة عامة، أطلب من المدونين الضيوف الامتناع عن الارتباط بممتلكاتهم في نص المقالة عدد الروابط : القاعدة العامة (أحاول أن أتبعها بنفسي) هي السماح للمؤلفين الضيوف بتحديد الروابط الخارجية بـ 3 في السطر الفرعي (بما في ذلك Twitter رابط الملف الشخصي).

: القاعدة العامة (أحاول أن أتبعها بنفسي) هي السماح للمؤلفين الضيوف بتحديد الروابط الخارجية بـ 3 في السطر الفرعي (بما في ذلك Twitter رابط الملف الشخصي). نص مرساة: يجوز لك أن تعتمد دانيال حكم وقبول الروابط النصية غير المرتبطة في الأسطر الثانوية. بهذه الطريقة ستوفر عليك عناء شرح المؤلف الضيف لماذا لا يحظى رابط “توحيد القرض” الخاص به بالتقدير على مدونتك. أو يمكنك أن تكون أقل تطرفًا وتقوم فقط بإزالة نقاط الارتساء المستندة إلى الكلمات الرئيسية من روابط غير ذات صلة (لأن ذلك يمكن أن يضر بسمعة مدونتك حقًا.)

ضع في اعتبارك أن وجود قواعد ربط صارمة للغاية سوف يخيف المؤلفين الضيوف. حتى لو كانت لديك مدونة ذات عدد زيارات مرتفع وسيظل الأشخاص يختارون النشر كضيف، فإن القيود ستثبطهم عن أن يكونوا مساهمين وأعضاء في المجتمع.

يجب أن تكون سخيًا وحذرًا: لتشجيع المدونين الضيوف على المساهمة بمقالات عالية الجودة مع الحفاظ على سمعة المورد عالي الجودة (مع معايير ربط عالية).

الربط كحافز: الأدوات

لقد رأيت الكثير من المدونات التي تقبل مشاركات الضيوف بسياسات وقواعد متنوعة. لقد نجح البعض منهم في الحفاظ على معايير عالية مع تقديم عرض معزز لمؤلفيهم. وإليك ما يفعلونه:

صندوق المؤلف هي الطريقة الرائعة لجذب الانتباه إلى مؤلف المنشور (وأيضًا عرضه) والحفاظ على الارتباط محدودًا ليناسب سياساتك. هنا برنامج تعليمي سهل المتابعة حول كيفية ترميز مربع المؤلف وتخصيصه (بدون الحاجة إلى مكون إضافي).

هي الطريقة الرائعة لجذب الانتباه إلى مؤلف المنشور (وأيضًا عرضه) والحفاظ على الارتباط محدودًا ليناسب سياساتك. هنا برنامج تعليمي سهل المتابعة حول كيفية ترميز مربع المؤلف وتخصيصه (بدون الحاجة إلى مكون إضافي). صفحة المؤلف المحسنة (بما في ذلك السيرة الذاتية والصور وربما ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية) هي طريقة رائعة لتشجيع المؤلف على المساهمة بشكل أكبر (للحفاظ على المحفظة الرائعة عبر الإنترنت) والارتباط مرة أخرى بتلك الصفحة (وبالتالي موقعك) لمشاركة تلك المحفظة مع مجتمعه . إليك برنامج تعليمي مفصل حول تخصيص وتحسين قالب صفحة أرشيف مؤلف مدونتك.

(بما في ذلك السيرة الذاتية والصور وربما ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية) هي طريقة رائعة لتشجيع المؤلف على المساهمة بشكل أكبر (للحفاظ على المحفظة الرائعة عبر الإنترنت) والارتباط مرة أخرى بتلك الصفحة (وبالتالي موقعك) لمشاركة تلك المحفظة مع مجتمعه . إليك برنامج تعليمي مفصل حول تخصيص وتحسين قالب صفحة أرشيف مؤلف مدونتك. الارتباط بالمؤلفين (الأكثر نشاطًا) من الشريط الجانبي هو حافز قوي آخر. قد يكون هذا البرنامج الإضافي WordPress للتدوين الضيف الذي تم تطويره حديثًا خيارًا رائعًا: فهو يسمح بتعيين الحد الأدنى لعدد مشاركات الضيف (التي يتم المساهمة بها خلال فترة زمنية محددة) وبعد ذلك سيتم عرض المؤلف على الصفحة الرئيسية. علاوة على ذلك، يمكنك ضبط عرض الأداة على الصفحة الرئيسية فقط أو على مستوى الموقع.

ما هي سياسات وخبرات الربط الخاصة بك؟ شارك من فضلك!