Rewrite this title: BloomReach تطلق مقاييس جودة المحتوى

ستساعدك المقالة التالية: BloomReach تطلق مقاييس جودة المحتوى

بلوم ريتش أطلقت اليوم تقنية إدارة الجودة المستمرة (CQM) التي توفر رؤية وإدارة جودة صفحة الويب بشكل مستمر. إذا لم تكن قد قمت بتفحص BloomReach، فهو برنامج تحليلي رائع جدًا يساعد العملاء على تحليل الذيل الطويل. تقدم CQM أربعة أنواع من مقاييس الجودة التي يتم تحديثها باستمرار لكل صفحة تديرها BloomReach بما في ذلك المحتوى والسلوك والتفرد والتدفق. تمنح إدارة الجودة الشاملة للمسوقين مزيدًا من التحكم في جودة كل صفحة منشورة من خلال الجمع بين حكم المسوق والتعلم الآلي لتقديم أفضل تجربة للمستخدم، ومطابقة المحتوى مع النية.

لقد تواصلت مع الرئيس التنفيذي للشركة راج دي داتا الذي قال: “غالبًا ما يكون المسوقون في وضع غير مؤاتٍ للغاية مع رؤية محدودة للغاية لكل صفحة على موقعهم – خاصة عندما يكون لديهم آلاف الصفحات لإدارتها. عندما يكون لديك فقط إمكانية الوصول إلى مقاييس مثل معدلات الارتداد، والوقت المستغرق في الصفحة، والتحويلات، وما إلى ذلك، فمن السهل الحكم على الصفحة من خلال هذه المقاييس بشكل منفصل مما قد يؤدي إلى افتراضات خاطئة. من الصعب فهم الصفحات التي يجب إيقافها أو إنشاؤها أو تحريرها يدويًا. من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى نتائج مفهومة تستخدم خوارزميات البيانات الضخمة لدينا والتي قام محرك الصلة بالويب لدينا بتحسينها على مدار السنوات الأربع الماضية، نشعر أن المسوقين – بالتعاون مع مديري المنتجات والمشاركة لدينا – يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون لها تأثير مباشر على جودة صفحات الويب الفردية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين إمكانية الاكتشاف وتوليد الإيرادات للموقع بأكمله.

مقاييس إدارة الجودة المستمرة

الأنواع الأربعة للمقاييس ضمن إدارة الجودة الشاملة هي المحتوى والسلوك والتفرد والتدفق. يمكن استخدام كل مقياس للتحليل والتصفية وتحديد عتبات العمل.

يتم تحديد المحتوى من خلال تفسير موضوع الصفحة ومقارنة المحتوى بالموضوع. تأخذ جودة المحتوى في الاعتبار عدد المنتجات الفريدة ذات الصلة الموجودة على الصفحة أيضًا ومدى ملاءمة المنتجات وخصائصها للهدف.

يتم قياس السلوك من خلال دمج مقاييس حركة المرور مثل معدل الارتداد والتحويل بالإضافة إلى عوامل أخرى.

يتم قياس التفرد باستخدام تقنية تقليل الازدواجية الديناميكية (DDR) الخاصة بـ BloomReach لتحديد مقدار محتوى الصفحة الفريد مقارنة بالصفحات الأخرى الموجودة على الموقع.

يلتقط Flux معدل تغير المنتجات على الصفحة، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم سبب انخفاض الجودة بمرور الوقت وهو أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالصفحات التي تتطلب مزيدًا من الفحص.

وقال راج دي: “إن التوازن المثالي للتكنولوجيا لتوليد محتوى عالي الجودة والتجارب ذات الصلة هو تلك التي تسمح للآلات بالقيام بما تتقنه – تفسير كميات لا يمكن التحكم فيها من البيانات والتصرف بناءً عليها – وترك الضبط الدقيق وضمان الجودة للبشر”. داتا، الرئيس التنفيذي لشركة بلوم ريتش. “إن إطلاق إدارة الجودة الشاملة يمنح المسوقين عبر الإنترنت أداة مجربة لالتقاط الذيل الطويل على نطاق واسع بجودة عالية ومحتوى ذي صلة.”

أنا مهتم بمعرفة أين ستأخذ هذه التكنولوجيا عالمنا. هل يستخدم أي شخص هؤلاء الأشخاص، فأنا أرغب في الحصول على فهم أعمق لكيفية إعجابهم بالخدمة.