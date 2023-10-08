Rewrite this title: Google+ يحصل على الألعاب

ستساعدك المقالة التالية: Google+ يحصل على الألعاب

عندما أصدرت Google Plus، صرخت بأنها لم تكن محاولة لتكون Facebook سقط القاتل على آذان صماء. تجاهل معظمنا ما قيل وشاهد بدلاً من ذلك ما تم تقديمه: موقع يشبهه بشكل صادم Facebook، فقط بدون إعلانات ومع بعض الميزات الفريدة من Google. والآن تستمر أوجه التشابه، مع تقديم Google لواجهة اللعبة.

الألعاب على جوجل+

عملت Google مع 10 من مطوري التطبيقات لإطلاق 16 لعبة. تم إنشاء 15 من هذه الألعاب باستخدام Flash بينما تم إنشاء اللعبة الأخيرة بتنسيق HTML 5. وهذه ليست “تطبيقات أصلية” لـ Google. بل تم تكييفها للعمل مع الاتصالات الاجتماعية وموجز الألعاب في +Google.

لا يعمل موجز اللعبة مع البث المباشر للأخبار، مثل Facebook يمكن للألعاب. وبدلاً من ذلك، تكون جميع تحديثات Google المتعلقة بالألعاب مرئية فقط للمستخدمين الذين ينتقلون إلى علامة تبويب ألعاب معينة. هدف Google هو جعل الألعاب أقل تدخلاً وتحرير المستخدمين لمشاركة إنجازاتهم الأخيرة من الألعاب دون الشعور بأنهم يعيقون موجز الأخبار للأصدقاء.

تسمح الألعاب للمستخدمين بإجراء عمليات شراء للحصول على إضافات خاصة، مما يمنح Google+ أول طريقة حقيقية لتحقيق الدخل. ومع ذلك، فإن تحقيق الدخل سيكون منخفضًا إلى حد ما، على الأقل في الوقت الحالي؛ جوجل تأخذ تخفيضًا بنسبة خمسة بالمائة فقط. في أثناء، Facebook يأخذ كامل 30 في المئة. ومع ذلك، سارعت جوجل إلى الإشارة إلى أن نسبة الخمسة بالمائة هي معدل ترويجي.

بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث، فإن الخطوة نحو الألعاب الخاصة بـ Google تعطي الإشارة الأولى إلى أن Google ستفتح Plus للإعلان بشكل أو بآخر. بالإضافة إلى ذلك، في حالة إطلاق الألعاب بنجاح، سيزداد الوقت المستغرق في Google Plus والقدرة على اكتساب مستخدمين جدد.

[Sources include: The Official Google Blog]