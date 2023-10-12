Rewrite this title: GrandCentral ستصبح صوت Google

ستساعدك المقالة التالية: GrandCentral ستصبح صوت Google

الآن، ربما كنت قد قرأت عن أكبر الأخبار اليوم – Google Voice أو ما كان يُعرف سابقًا باسم GrandCentral والذي استحوذت عليه Google في عام 2007. واستغرق الأمر من Google عامين قبل إعادة إطلاق الخدمة نهائيًا. لفترة طويلة، كنا نتوقع من جميع الآخرين الذين كتبوا عنها أن يكون Google Voice جيدًا قدر الإمكان. التوقعات مرتفعة في الوقت الحالي ويبدو أن الجميع يتوقع من Google تسليم البضائع إلى Google. أولاً، ما هو Google Voice وماذا يمكنه أن يفعل لنا؟ يقال إن Google Voice عبارة عن خدمة من شأنها أن تمنح المستخدمين رقمًا واحدًا لجميع هواتفهم والبريد الصوتي وميزات الاتصال المحسنة الأخرى مثل حظر المكالمات وفحصها ونصوص البريد الصوتي وعقد المؤتمرات والمكالمات الدولية والمزيد. وكي لا ننسى، ستكون خدمة Google Voice خدمة مجانية.

Google Voice متاح الآن ولكن فقط لمستخدمي GrandCentral الحاليين. تعد Google بقبول مستخدمين جدد قريبًا. ولكن في هذه الأثناء، يجب أن نعلم أن Google Voice سيحتوي على الميزات الرائعة التالية:

المكالمات الجماعية – انضم إلى الأشخاص في مكالمة واحدة

سجل المكالمات – تسجيل المكالمات وتخزينها عبر الإنترنت

تبديل المكالمات – Switch الهواتف أثناء المكالمة

موقع الهاتف المحمول – عرض البريد الوارد الخاص بك من هاتفك المحمول

GOOG-411 – التحقق من مساعدة الدليل

إدارة المجموعات – قم بتعيين التفضيلات حسب المجموعة

من مظهرها، تستعد Google لإحداث ضجة في سوق الاتصالات الهاتفية. على الرغم من فكرة وجود رقم هاتف واحد للتعامل مع الصوت والرسائل النصية القصيرة ووظائف الاتصالات المحمولة الأخرى، إلا أن التحدي لا يزال قائمًا أمام Google Voice. أشياء مثل كيفية بناء العضوية بين الأصدقاء وجهات الاتصال التجارية الذين بدورهم سيستفيدون بشكل كامل من خدمة Google Voice. هناك أشياء أخرى وهي ما إذا كان المستخدمون الذين سيشتركون في البرنامج على استعداد للتخلي عن رقم هاتفهم الحالي لصالح رقم Google Voice؟

ولكن نظرًا لأن هذه خدمة مجانية، فمن المتوقع أن تكتسب Google قوة جذب جيدة في بناء العضوية. وإلى جانب ذلك، فهي تضم بالفعل عددًا لا بأس به من الأعضاء القادمين من خدمة GrandCentral القديمة.

يتساءل الناس، هل سيكون Google Voice قويًا مثل منتجات وخدمات Google الأخرى؟ من وجهة نظري، لا يبدو أن هناك ما يمنع Google من تحقيق استخدام قوي بين المستخدمين.