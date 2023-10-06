Rewrite this title: #Pinterest تسعى لرفع قيمتها من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار

ستساعدك المقالة التالية: #Pinterest تسعى لرفع قيمتها من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار

ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ما يزيد قليلاً عن 18 شهرًا؟ في مايو من عام 2012 Pinterest بقيمة 1.5 مليار دولار، مما مكنهم من جمع أكثر من 100 مليون دولار من رأس المال. ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة وقاعدة مستخدميها بسرعة فائقة. في ديسمبر من عام 2011، قبل التقييم الأول، Pinterest كان لديه 9 ملايين مستخدم. اعتبارًا من ديسمبر من عام 2012، توسعت قاعدة المستخدمين إلى 48 مليونًا. على مدار العام، قامت الشركة أيضًا بزيادة صفوف موظفيها بنفس المعامل وهو 5، حيث ارتفعت من 20 موظفًا في أوائل العام الماضي إلى 100 موظف اليوم. من أجل توفير مساحة أكبر لاحتياجات الشركة المتنامية، Pinterest كما نقلت مقرها الرئيسي إلى مساحة 58000 قدم مربع في سان فرانسيسكو.

حسب ماكتب في وول ستريت جورنال:

الآن Pinterest وصلت إلى نقطة حيث يمكنها البدء في جعل الإيرادات أولوية. وتدرس الشركة الآن نظامًا إعلانيًا محتملاً. كما أنها تعمل على بناء علاقاتها مع الشركات لمعرفة كيفية القيام بذلك Pinterest يمكن أن تتحول حركة المرور في النهاية إلى مبيعات السلع، والتي قد تتمكن الشركة الناشئة في النهاية من الحصول على حصة منها.

ومن أجل اتخاذ الخطوات المنطقية التالية، Pinterest وتتفاوض حاليًا على ضخ رأس مال جديد وتأمل أن تتراوح قيمته بين 2 و2.5 مليار دولار. ولكن مع الشريحة في قيمة Facebookو Zynga و Groupon، هل هناك موقع اجتماعي آخر قادر حقًا على جمع هذا النوع من الإيرادات التي تستحق مثل هذا الاستثمار؟ يعتقد البعض أنه كذلك.

ذكرت نفس مقالة وول ستريت جورنال هذه الأمثلة:

عدد الإحالات التي جاءت من Cyber ​​Monday الماضي Pinterest أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Adobe Systems. إحالات من Facebook و Twitter وشهدت خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى انخفاضًا بنسبة 50٪ في الإحالات، حسبما ذكر التقرير.

وقالت الشركات أنها انجذبت أيضًا إلى ذلك Pinterest لأن المحتوى “المثبت” له دورة حياة مختلفة عن تلك التي يتم نشرها عليه Facebook و Twitter. بريان مادن. قال المدير التنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي لشركة Hearst Digital Media التابعة لشركة Hearst Corp، إن المحتوى الذي تضعه Hearst على Pinterest يمكن أن تعود إلى الظهور بعد أشهر عندما يستمر الناس في اكتشافها. في المقابل، المشاركات على Facebook و Twitter تنتج التغريدات “الكثير من التفاعل الأولي” قبل أن تتلاشى.

“طول عمر المحتوى [on Pinterest] قال السيد مادن: “إنها ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا”. ويضيف أنه في ديسمبر/كانون الأول، حصل هيرست على المزيد من الزيارات عبر الإنترنت Pinterest من Facebook و Twitter مجموع. بشكل عام، تم تنفيذ ما بين 3% إلى 5% من حركة المرور إلى العلامات التجارية المختلفة لشركة Hearst Pinterest في ذلك الشهر بحوالي 1.5٪ من Facebook و 1.5% من Twitter”، قال هيرست.

الصورة مجاملة Mashable.com