Rewrite this title: Vizio تتجه نحو Google بدلاً من Yahoo

ستساعدك المقالة التالية: Vizio تتجه نحو Google بدلاً من Yahoo

عند النظر إلى نجاح محركات البحث، لا يمكن للمرء أن يرى ببساطة كيف يتعامل المستخدمون مع المنصة. إن الجزء الرئيسي من نجاح أي مجموعة هو كيفية الشراكة مع الشركات الأخرى. بالنسبة لمحركات البحث في العصر الحديث، هذا يعني أكثر من مجرد مطوري منصات الويب. ومع استمرار حروب الأجهزة، يجب على الشركات أيضًا عقد صفقات تكتيكية قوية مع الشركات المصنعة.

وهذا ليس مفهومًا جديدًا أيضًا. كانت شركة ياهو، في أيام براعتها، من أوائل الشركات التي جمعت بين أدوات الإنترنت الخاصة بها وقوة الشركة المصنعة – في هذه الحالة، Vizio. بالنظر إلى هذا، فمن المحزن إلى حد ما بالنسبة لشركة Yahoo، إن لم يكن مفاجئًا، أن يتم إسقاطها بواسطة Vizio. وفقا ل تقرير Zatz ليس Funy، تقوم Vizio بإيقاف أدواتها التي تدعمها Yahoo لصالح الشراكة مع Google.

سيحدث هذا من خلال تطبيقات الإنترنت الخاصة بشركة Vizio، والتي ستشهد دفعة قوية في عام 2011. ومن المتوقع أن تقوم Vizio Internet Apps بإنتاج بدائل Google TV في البداية، الأمر الذي قد يبدو غريبًا بالنسبة للبعض بالنظر إلى أن Google TV يُطلق عليه اسم “السفينة الغارقة”. من قبل البعض في صناعة التكنولوجيا على الرغم من مراحل تطورها المبكرة. ومع ذلك، فإن Google TV أكثر صحة وقوة مما قد يعتقده الناس، ومن المرجح أن تثبت العروض القادمة في CES، بالإضافة إلى تحديثات OTA القادمة لمنتجات Google TV الحالية، ذلك.

ومع ذلك، من المؤكد أن شراكة Vizio مع Google لا تنتهي عند هذا الحد. وبالنظر إلى أن Vizio تدخل سوق الأجهزة المحمولة – مع وجود هواتف وأجهزة لوحية في التشكيلة المتوقعة – فإن Google تعد شريكًا مثاليًا. الروبوت يتطابق بالفعل Apple مبدأ العين بالعين عندما يتعلق الأمر بمستخدمي الهواتف المحمولة، وهي المنافس الحقيقي الوحيد الذي يحرز تقدمًا عندما يتعلق الأمر بحروب الأجهزة اللوحية. ومع ذلك، فمن الصعب تحديد ما إذا كان إسقاط Yahoo للدخول في شراكة مع Google هو بمثابة تصويت بالثقة في Google TV أو وسيلة للدخول في نظام Android.