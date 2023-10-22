ستساعدك المقالة التالية: Verizon تبيع Google AdWords – Ma Bell والبحث المحلي

Verizon تبيع Google AdWords – Ma Bell والبحث المحلي

ستبدأ Verizon SuperPages في الاستفادة الكاملة من وصولها إلى الآلاف والآلاف من الشركات الصغيرة بموجب اتفاقية حديثة مع Google حيث أصبحت Verizon أحد موردي Google AdWords. تم الإعلان عن ذلك في المؤتمر المحلي لمجموعة Kelsey Group في سان خوسيه.

الآن، يمكن بسهولة التأثير على الشركات الصغيرة التي تتمتع بالراحة والخبرة في تعاملات Verizon دون الاتصال بالإنترنت للإعلان على جزء كبير من محرك البحث على الويب عبر Google AdWords وعروضها الإعلانية المحلية، والتي تعد بلا شك أفضل بكثير من منافسة Google وتتضمن القوة القوية trifecta من Google، وAsk.com، وAOL: والتي ترى جميعها أن المحلية هي مستقبلها.

كاتب عمود صحفي مساهم في محرك البحث، وصديق جيد ومدير تحرير مجموعة كيلسي؛ قال جريج ستيرلنج سي نت أن يتعامل مثل هذا “إنها ضرورية لدفع سوق البحث المحلي إلى الأمام لأن هذه الشركات لن تتجه بمفردها إلى Google أو Yahoo.”

وقال سترلينج: “هناك الكثير من الجمود في سوق الشركات الصغيرة، التي تعتمد على مندوبي المبيعات للاتصال بهم أو زيارتهم”.

سؤال واحد هو هل سيشكل هذا تهديدًا لأعمال التسويق عبر محركات البحث الحالية؟

إذا كان جوهر نشاطك التجاري في التسويق عبر البحث هو إدارة حسابات AdWords كبيرة الحجم للشركات المحلية، فإنني أوصي بالتأكد من أن تواصلك مع تلك الشركة وخدمة العملاء يظل على أعلى مستوى (جنبًا إلى جنب مع إدارة التسويق عبر محركات البحث)، خاصة مع دخول Ma Bell في البحث سوق التسويق.

لا تتمتع شركة Verizon بإمكانية الوصول فحسب، بل تمتلك أيضًا قاعدة إعلانية للتوظيف، وهو أمر مخيف بعض الشيء. على سبيل المثال، إذا كان لدي عميل يعلن على Verizon Superpages وSuperpages يرى المبلغ الذي ينفقه العميل مع Verizon شهريًا ولديه فكرة أساسية عن ميزانية Google Adwords المحلية للعميل (استنادًا إلى أداء منافسة ذلك العميل على Verizon التي تديرها Google Adwords أو معلنين آخرين من نفس نوع النشاط التجاري في أسواق أخرى)، ما الذي يمنعهم من محاولة الاستغناء عن شركة تسويق البحث والتوجه مباشرة إلى العميل، في محاولة لعرض إدارة AdWords الخاصة بهم؟

من المؤكد أن Verizon ربما لن تفعل ذلك، ونظرًا لتجربتي السابقة مع خدمة عملاء PPC، فإن أي عميل يغادر متجر تسويق البحث البوتيكي لـ Ma Bell سيكون مجنونًا، لكن الفرصة والتهديد أصبحا الآن حقيقة واقعة. نأمل في هذه الحالة ألا يعاني ما بيل من سوء التواصل.

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد قيام Yahoo Search Marketing بتجميع عملية الاستهداف المحلية معًا وتشغيل MSN adCenter بكامل طاقته، إذا تمكنت Verizon أيضًا من التركيز على إعادة بيع مواقع البحث المحلية هذه، فسنحصل على وحش بين أيدينا.