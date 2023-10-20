ستساعدك المقالة التالية: WPP، وليس Microsoft، هو الذي يستحوذ على الوسائط الحقيقية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

ويذهب إلى WPP، وفقا ل البيان الصحفي هذا الصباح (هنا قصة وول ستريت جورنال). يُزعم أن شركة Real Media التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع قد تم فحصها أو تسويقها إلى MSFT، في أعقاب محاولة الشركة الفاشلة لشراء DoubleClick مقابل مليار دولار. سعر الاستحواذ وفقا للبيان هو 649 مليون دولار.

تقوم الشركة بشراء الإعلانات وتقديمها والتسويق عبر البحث والتتبع (بما في ذلك الهاتف المحمول). ليس لدي أي منظور بشأن السعر، لكن هذا منطقي بالنسبة لشركة WPP، التي تقول إنها تدير ميزانيات إعلانية بقيمة 50 مليار دولار من خلال قائمة من الشركات. قامت WPP منذ وقت ليس ببعيد أيضًا بالاستثمار في Spot Runner. كما أن لديها استثمارات في VideoEgg وJumpTap.

إليك ما قالته WPP حول سبب شرائها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع:

سيتجاوز الإعلان عبر الإنترنت 33 مليار دولار أمريكي في عام 2007 أو أكثر من 8% من الإنفاق الإعلاني العالمي، استنادًا إلى تقديرات GroupM. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بقوة في المستقبل، لا سيما مع احتضان وسائل الإعلام التقليدية للقنوات الرقمية وتطويرها بشكل متزايد. يعتقد مجلس إدارة WPP أن القدرات والمهارات التكنولوجية، جنبًا إلى جنب مع فهم المجموعة لمتطلبات العملاء ووسائل الإعلام، ستلعب دورًا متزايد الأهمية في تقديم أفضل الحلول لعملائنا.

يتعلق الأمر بالحصول على الأصول الرقمية اللازمة للمنافسة وتمثيل العملاء في المستقبل (مع اتصال العلامات التجارية بالإنترنت والهواتف المحمولة) وعدم الرغبة في استبعاد شخص آخر من السوق بإخراج الأصول المطلوبة من السوق. وبالتالي هناك عناصر عقلانية وغير عقلانية لكل أنشطة الاندماج والاستحواذ هذه.

من الواضح أننا في منتصف عملية الاستيلاء على الأراضي، ومن المؤكد أن هناك المزيد في المستقبل.