ستساعدك المقالة التالية: البحث المحلي وشراكات الدفع لكل مكالمة على موقع Local.com

البحث المحلي وشراكات الدفع لكل مكالمة على موقع Local.com

Local.com، المملوكة لشركة Interchange Corporation، قامت بتكوين شراكات متعددة مع شركات محلية وشركات الدفع لكل مكالمة. إحدى هذه الشراكات الأخيرة مع مثل هذه الشركات تأتي عن طريق الدفع لكل مكالمة من شركة Jambo لتوليد العملاء المحتملين.

في ما يمكن قراءته على أنه أحد أهم خدمات الإنترنت المحلية، ينضم Jambo إلى قائمة عروض شركاء Local.com المثيرة للإعجاب والتي تتضمن قوائم مدعومة عبر Yahoo Search Marketing، وShopLocal، وإشارات مرجعية Looksmart & Furl.net، وقوائم Insider Pages، وIngenio Pay Per Call، وMapQuest. الخرائط، وإنشاء عملاء محتملين بالشراكة مع Contractors.com، والمراجعات المحلية لـ Judy’s Book ومعلومات المدونة، ودفع ePilot مقابل كل نقرة، وقاعدة بيانات أعمال مدعومة من Acxiom.

في عالم يتعاون فيه الكبار مثل Google وVerizon لجلب التسويق عبر محركات البحث المحلية إلى الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، ستصبح شراكات Local.com وابتكاراتها أكثر أهمية لمنحها عرضًا أكثر شمولاً وتنافسية. – فيما ثبت أنه سوق متقلب، دخل التبادل مع Google وYahoo وMSN وAsk.com في كل زاوية.

فيما يلي ملخص لشراكات Local.com والعروض المقدمة من Local.com خلال العام الماضي:

Local.com وIngenio الدفع لكل مكالمة:

تنص الاتفاقية على أن معلني Ingenio سيظهرون الآن في نتائج بحث Local.com ذات الصلة عندما يكتب المستهلك استعلامًا عن شركة أو منتج أو خدمة محلية. ستجلب الاتفاقية تدفقًا جديدًا للإيرادات إلى موقع Local.com، الذي تم إطلاقه في أغسطس، وأيضًا “تسهل على المزيد من المستهلكين التواصل مع التجار المحليين وزيادة تعرض معلني الدفع لكل مكالمة للمشترين المحليين على مستوى البلاد”.

Local.com يجلب محتوى Contractors.com إلى البحث المحلي

أبرم موقع Local.com وContractors.com، وهو دليل مقاولين محليين مشهورين، اتفاقية شراكة محتوى حيث سيتمكن مستخدمو Local.com من الوصول إلى قوائم المقاولين المملوكة لموقع Contractors.com ومراجعات المستخدمين من قاعدة بياناته التي تضم أكثر من 1.1 مليون مقاول على مستوى الدولة. سيتم عرض قوائم Contractor.com عندما يبحث مستخدم Local.com عن أنواع المقاولين في منطقتهم.

Local.com وFurl.net الخاصان بـ Looksmart يدعمان وضع علامات البحث المحلي

لقد عقدت Local.com وLookSmart شراكة لإضافة تقنية الإشارات المرجعية ووضع العلامات والأرشفة الخاصة بـ LookSmart Furl.net (تشبه إلى حد ما تقنية del.icio.us)، والتي ستعمل على تشغيل ميزة “حفظ” على Local.com. سيسمح Furl للمستخدمين بحفظ وتنظيم الصفحات الموجودة على Local.com بسهولة، حيث تؤدي إضافة Furl إلى عروض Local.com إلى “إنشاء تجربة مخصصة للمستخدم”، مع زيادة حركة المرور المتكررة إلى Local.com. ببساطة، يمكن لمستخدمي Local.com الآن وضع إشارة مرجعية على ملفات تعريف الأعمال المحلية ونتائج البحث الموجودة في Local.com ووضع علامات عليها.

يقدم محرك البحث Local.com مراجعات وإعلانات للصفحات الداخلية

أعلن موقع Local.com عن شراكة جديدة لمحتوى الإعلان ومراجعة المستخدم مع Insider Pages، وهو محرك بحث محلي موجه للمجتمع. اتفقت Local.com وInsider Pages على توزيع Insider Pages Pay Per Phone Call المعلنين ومراجعات التجار على Local.com (من المقرر تنفيذ محتوى الصفحات الداخلية على Local.com في أوائل الربع الأول من عام 2006.)

Local.com وShopLocal شريك لبحث التسوق المحلي

أبرمت ShopLocal وInterchange (اللتان تمتلكان Local.com) شراكة لتعزيز فهرس Local.com الذي يضم أكثر من 16 مليون قائمة أعمال بمعلومات من الكتالوج الذكي والمنتجات الدائرية الذكية المستهدفة جغرافيًا الخاصة بـ ShopLocal.com.

لن يقتصر موقع Local.com الآن على إدراج الشركات ذات الصلة محليًا في نتائج البحث فحسب، بل سيدرج أيضًا الرابط الجديد “عرض عروض المتجر الخاصة”، الذي يربط المستخدمين مباشرةً بمنشورات ShopLocal.com الديناميكية عبر الإنترنت، ومعلومات المبيعات، ومعلومات الموقع للشركات في منطقتهم. . شركة ShopLocal LLC مملوكة لشركة Tribune Company وGannett Co., Inc. وNight Ridder, Inc.، وقد قامت خلال الشهر الماضي بتوسيع خدماتها خارج شراكاتها السابقة مع الصحف والمواقع المحلية وفي محركات البحث المحلية.