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حدث Yahoo Search Marketing Search Light Award في نيويورك

ياهو! سوف يحمل التسويق عبر البحث موقع Yahoo! حدث سلسلة القمة، “البحث: التفكير خارج المسار” مع مديرين تنفيذيين من أفضل العلامات التجارية مثل American Express وStarwood Hotels وVerizon بالإضافة إلى الوكالات الرائدة بما في ذلك iCrossing وOgilvy وSaactchi & Saatchi.

سيحتفل هذا الحدث، الذي سيقام في مسرح 26+ Helen Mills في 22 فبراير في نيويورك، بالاستخدامات الإبداعية للبحث في مزيج الوسائط ويقدم أول جائزة Search Light Award على الإطلاق.

سيبدأ المتحدث الرئيسي ديفيد فيركلين، الرئيس التنفيذي لشركة Carat Americas ورئيس مجلس إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الحدث بأفكاره حول الطرق الإبداعية المختلفة التي يمكن من خلالها تطبيق البحث على التسويق.

ستتبع الكلمة الرئيسية مراجعة للحملات الإبداعية المرشحة للجائزة وسيتم تقديم كل منها من قبل المتأهلين للتصفيات النهائية (AvenueA/Razorfish، Agency.com، GM Planworks، وRPA).

ستقدم لجنة من خبراء الصناعة تعليقًا على مزايا هذه الحملات. مباشرة بعد هذا النقد، سيصوت الجمهور على حملتهم المفضلة لتحديد الفائز بأول حملة على الإطلاق لـ Yahoo! جائزة ضوء البحث. سيتم منح هذه الجائزة تقديرًا للوكالة التي أظهرت إبداعًا وابتكارًا لا مثيل لهما في مجال البحث.

إذا كنت ستتواجد في منطقة نيويورك وترغب في حضور حدث تسويق بحث Yahoo هذا، فيرجى ترك اسمك وعنوان موقع الويب الخاص بك (أو البريد الإلكتروني إذا كنت تشعر بالارتياح لإعطائه) في مربع التعليق أدناه وقد يقوم مسؤول الدعاية في Yahoo فقط ابحث عنك وأرسل لك دعوة!