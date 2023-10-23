ستساعدك المقالة التالية: سيطرة الصين على محرك البحث ومحتوى المدونة

سيطرة الصين على محرك البحث ومحتوى المدونة

وبعد 12 عاما من وجود الإنترنت في الصين، تحتفظ الصين بقبضة محكمة على المعلومات المتاحة عبر الإنترنت لمواطنيها. والأهم من ذلك، أن مليارات الدولارات المحتملة والحالية المتاحة لشركة ياهو وجوجل ومايكروسوفت في سوق الإنترنت الصيني قد أعطت الصين اليد العليا في القول الفصل بشأن المعلومات المثيرة للجدل والمعادية للصين والتي يتم فهرستها في محركات البحث الخاصة بهم والمتاحة عبر المدونات. والوسائط التي يعتمدها المستخدم، والتي تمثل مستقبل Yahoo.

في هذا العام الجديد، أعيد النظر في الجدال الدائر حول حرية التعبير على الإنترنت والقانون الداخلي الصيني عندما أغلقت شركة MSN Spaces التابعة لشركة ميكروسوفت مدونة لمدون صيني شهير كان قد أزعج رقابة الحكومة الصينية بطريقة خاطئة. تشاو جينغ، المعروف أيضًا باسم مايكل أنتي، هو باحث في صحيفة نيويورك تايمز وقام بكتابة مدونة مقرها بكين. ومن الواضح أن موضوعات مثل جرائم قتل القطط (التي لا تقل خطورة عن شعوذة القطط الصغيرة) والقصص المشكوك فيها حول سلوك الحكومة الصينية أدت إلى قيام الصين بالعمل مع شبكة MSN لحذف المدونة عشية رأس السنة الجديدة.

بعد فرض الرقابة على السيد أنتي، تعرضت مايكروسوفت لانتقادات من جماعات حرية التعبير والمناهضة للصين وجماعات حقوق الإنسان. ردت جيسيكا كروزير، المتحدثة الخارجية باسم مايكروسوفت، على الجدل الدائر حول الأمر سمك الرنجه الاحمر.

“تعمل Microsoft في بلدان حول العالم، بما يتماشى مع ممارسات Microsoft في الأسواق العالمية، وتلتزم MSN بضمان امتثال المنتجات والخدمات للقوانين والمعايير والممارسات الصناعية العالمية والمحلية.”

وتابع البيان: “معظم الدول لديها قوانين وممارسات تلزم الشركات التي تقدم خدمات عبر الإنترنت بجعل الإنترنت آمنًا للمستخدمين المحليين”. “في بعض الأحيان، كما هو الحال في الصين، تتطلب القوانين والممارسات المحلية النظر في عناصر فريدة.”

الشيء المضحك في هذه القصة هو أن المدونة لم تكن موجودة على خادم صيني. ومع ذلك، تم إطلاق النسخة الصينية من بوابة MSN، بالإضافة إلى أداة المدونات، كمشروع مشترك مع شركة محلية تسيطر عليها الدولة، وهي Shanghai Alliance Investment Ltd (SAIL).

كما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة لحماية حقوق المراسلين والمدونين ضد الرقابة والاعتداءات، عندما حاول أحد المدونين الصينيين نشر رسالة تحتوي على مصطلحات مثل “الديمقراطية”، و”الدالاي لاما”، و”فالونجونج”، و”4″. يونيو” (تاريخ مذبحة ميدان تيانانمن)، أو “الصين + الفساد”، أو “حقوق الإنسان”، ويظهر تحذير يقول: “تحتوي هذه الرسالة على تعبير محظور، يرجى حذف هذا التعبير”. بشكل عام، يتم عرض الرسائل “التخريبية” في المنتديات والمدونات التي تستضيفها الصين، لكن الكلمات المحظورة يتم استبدالها تلقائيًا بمسافات فارغة.

كما خاضت شركة ياهو تجارب مماثلة مع مجموعات الناشطين بعد أن اختارت منح حق الوصول إلى حساب بريد ياهو للمراسل الصيني شي تاو، الذي اتهمته السلطات الصينية العام الماضي بتسريب معلومات حكومية داخلية حساسة إلى مؤسسات إخبارية خارجية.

وأجبرت الحكومة الصينية شركة ياهو على تسليم المعلومات الموجودة على عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمه شي تاو لانتهاك القانون الصيني. وفي هذا الصدد، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن شركة ياهو قامت بذلك بشكل غير قانوني منذ أن كانت خدمة بريد ياهو خاضعة لسيطرة شركة ياهو القابضة، التي يوجد مقرها في هونغ كونغ. الخوادم الخاصة بعنوان Yahoo الصيني الذي كان يستخدمه Shi Tao موجودة في البر الرئيسي للصين، وليس في هونج كونج، مما أعطى الصين السلطة القضائية على عنوان Yahoo Mail.

بالنظر إلى محرك بحث Yahoo، قامت شركة Yahoo بمراقبة محرك البحث الخاص بها باللغة الصينية لعدة سنوات بحثًا عن مصطلحات مشكوك فيها مثل “التبت الحرة” أو “فالون جونج” (مجموعة صلاة محظورة مثيرة للجدل وربما مناهضة للحكومة).

بالإضافة إلى ذلك، تقدم بايدو (التي تعد جوجل شريكًا مستثمرًا فيها) نتائج خاضعة للرقابة عندما ينتج بحث عن هوانغ تشي، المنشق الصيني المسجون لنشره انتقادات للحكومة عبر الإنترنت: “هذه الوثيقة لا تحتوي على بيانات”، على الرغم من مئات المقالات في وقد تم نشر الصينية عنه. بالإضافة إلى ذلك، فإن البحث عن “استقلال تايوان” لا يظهر سوى المواقع التي تنتقد حكومة الجزيرة.

يوجد في صحيفة نيويورك تايمز اليوم مقالة مثيرة للاهتمام حول الضغط الصيني على الشركات الأمريكية لفرض رقابة على نتائج البحث والمدونات داخل الصين. المقال له عظيم مقارنة نتائج البحث عن “فالون غونغ” من Yahoo.com ومن ثم Yahoo China.

وعلى الرغم من الخلافات خارج الحدود الصينية، فإن الشركات الأمريكية مثل جوجل، ومايكروسوفت، وياهو سوف تضطر في الواقع إلى احترام الصين وقوانينها حتى تتمكن من العمل داخل البلاد. الصين لديها ثاني أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت مع حوالي 103 مليون مستخدم. ومع أن هذه الأرقام تمثل 8% فقط من عدد سكان الصين البالغ 1.3 مليار نسمة، فقد تتفوق الصين قريباً على الولايات المتحدة في استخدام الإنترنت. مع عمل Google وMSN وYahoo ليس فقط على العمل في هذه البلدان، بل أيضًا على إنشاء متجر مع MSN adLab وYahoo China وGoogle China – قد يرغب المهتمون بالطرق التي تعمل بها الشركات في الصين في التركيز على طرق التأثير على التغيير. للقانون الصيني، حيث أن القانون هو الذي يتحكم في مثل هذه القرارات.