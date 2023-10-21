ستساعدك المقالة التالية: معاينة تسويق بحث ياهو الجديدة

معاينة تسويق بحث ياهو الجديدة

يستخدم Yahoo Search Marketing بشكل أساسي نفس نظام المزايدة بالمزاد منذ إطلاق GoTo.com منذ ما يقرب من 8 سنوات، ومع الاتجاه الجديد لشركة Yahoo ونجاح Google AdWords، كان الجمهور (المعلنون) يصرخون من أجل تحديث جديد. نظام حديث يكمل تنوع شبكة Yahoo.

لم يعد التسويق عبر محركات البحث يقتصر على الروابط الإعلانية الموجودة أعلى وبجانب (أو مدمجة) في نتائج البحث العضوية، ولكن في حالة Yahoo، قامت الشركة بتوسيع نطاق البحث إلى ما هو أبعد من الصندوق وإلى قنواتها الأكثر استخدامًا وشعبية. أدخل Yahoo Trip Planner وYahoo Answers وYahoo News وYahoo Local. جميع العروض الرائعة والمحددة من Yahoo والتي تلقي لمحة عن مستقبلها (ومستقبلنا) عبر الإنترنت، والذي ينمو أيضًا إلى ما هو أبعد من الكمبيوتر الشخصي إلى جيوبنا وهواتفنا الخلوية وأنظمة الملاحة.

باعتباري معلنًا سابقًا وسفيرًا للتسويق عبر البحث في Yahoo، فقد شاركت إحباط الكثيرين في مجال التسويق عبر البحث عندما أطلقت Yahoo خدمة جديدة، خذ دليل المدن المحلية من Yahoo مع إجابات متكاملة على سبيل المثال، ولكن لا يوجد نظام أساسي للاستهداف الجغرافي لخدمة إعلانات محددة بكفاءة إلى هذا السوق المحدد.

لقد حان الوقت للتغيير، وهذا التحول سيأتي قريبًا.

طرح تسويق بحث ياهو

تم تحديد الجدول الزمني الجديد لإطلاق تطبيق Yahoo Search Marketing مع إطلاق التطبيق الجديد في الربع الرابع من عام 2006 وإطلاق نظام التصنيف في الربع الأول من عام 2007 (ولكن ربما قبل موسم التسوق في عيد الميلاد).

تعمل Yahoo Search Marketing على تخطيط التطبيق لمدة 5 سنوات جنبًا إلى جنب مع ما يصل إلى 1000 مُختبر خاص لنظام Yahoo Search Marketing الجديد.

التسعير والاستهداف

من المحتمل أن يكون التغيير الأول في النظام هو الأكثر صلة بالمعلنين الحاليين؛ نظام التحقق من الأسعار بنظام الدفع لكل نقرة من Yahoo Search Marketing.

سيتحول نظام التسعير من نقرات المزادات إلى نظام PPC أحدث وأكثر قابلية للتسويق استنادًا إلى عائد الاستثمار ونقاط الجودة (إعداد مزاد الإغراق).

يركز التسويق مع التركيز على الجودة واستهداف القطاعات المتعددة وإدارة تلك الأهداف.

الاستهداف، مثل PPC، هو أكثر من مجرد كلمات رئيسية، كما أن التصميمات تتجاوز النص مع الرسومات ووسائط المستخدم. ستتجاوز العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء عنوان URL المستهدف من خلال القسيمة ووجهات الهبوط المحددة الموجهة نحو تطبيق تصفح الويب الذي يختاره المستخدم – المساعد الرقمي الشخصي المحمول، والكمبيوتر المحمول، والخلوي، والكمبيوتر الشخصي.

معاينة إعداد الحملة

يبدأ الإعداد بتعريف الاستهداف الجغرافي الذي يحدده المعلن في نظام جديد يمكّن المستخدم من تحديد مناطق DMA محلية محددة ومناطق المنطقة بمساعدة نظام رسم خرائط Yahoo Search Marketing.

ثانيًا، يتم تسمية الحملة من قبل المستخدم، ويتم تحديد القوائم المدعومة أو مطابقة السياق، ثم تساعد Yahoo المستخدم في تحديد الكلمات الرئيسية باستخدام نظام توصية جديد.

يقوم المعلن بعد ذلك بتحديد التسعير عبر نظام Yahoo CPC/Click الجديد الذي يعمل عبر آلية شريط التمرير التي توفر مشهدًا طبيعيًا لعروض الأسعار والنقرات. بهذه الطريقة، يمكن للمعلن إعداد حملته لتوفير قدر معين من النقرات بينما تقوم Yahoo أيضًا بإبلاغ المعلن بأسهم النقرات المحتملة وسوقها التنافسية داخل سوق Yahoo Search Marketing.

تتيح Yahoo الآن أيضًا للمعلنين إدراج كلمات رئيسية ديناميكية في العنوان ونسخة الإعلان الخاصة بهم إلى جانب خدمة اختبار A/B المقسمة التي تدعمها Yahoo والتي يمكن تحسينها بواسطة Yahoo، أو يدويًا عبر المعلن.

الميزانية

يمكن تعيين الميزانيات على مستوى الحساب والحملة، مما يسمح بتشغيل حملات اختبارية معينة أو حملات مستهدفة بشكل مختلف على نسبة مئوية معينة من الميزانية.

تم التخطيط لفصل اليوم (حتى التمايز من الساحل إلى الساحل) وجدولة الحملة لتكون جزءًا من النظام، الأمر الذي من شأنه أن يساعد المسوقين الجدد في إطلاق الحملة والاستمرار في فترة زمنية معينة بكفاءة أكبر مما كان عليه في الماضي.

لوحة تحكم YSM:

قامت Yahoo بإعداد نظام إشعارات مشابه لنظام YPN يسمى التنبيهات والذي يتيح للمعلن معرفة متى يتم رفض الكلمات الرئيسية، ووصول الميزانيات إلى الكتلة الحرجة، ومعلومات الفواتير أو الائتمان. يمكن للمعلن أيضًا تخصيص التنبيهات بحيث تقوم YSM بإبلاغ المستخدم بمعلومات مخصصة مهمة لكل حملة محددة.

تعتبر تكلفة الاكتساب وتكلفة الاكتساب أيضًا ميزة حيث تقوم Yahoo تلقائيًا بتحسين الموقع الذي يستخدم نظام تتبع تحويل Yahoo Search Marketing.

توفر ميزانية CPA سهولة الاستخدام والتجربة الإيجابية من أنظمة إدارة SEM التابعة لجهات خارجية إلى تجربة Yahoo.

تتم أيضًا إضافة أدوات المساعدة إلى مقاييس التطبيق مما يساعد على تتبع سلوك البحث في السوق المستهدف والكلمات الرئيسية التي تم البحث عنها في المسار المؤدي إلى اتخاذ قرار الشراء النهائي – ويجعل هذه المعلومات متاحة للمعلن.

رد فعل المعلن

يبدو أن تخطيط Yahoo الدقيق، واستخدام مجموعات التركيز، والاتصال بكبار المعلنين، والطرح البطيء، كلها تؤتي ثمارها مع خطط الإطلاق، حيث شهد اليوم في Search Engine Strategies أول عرض عام وعرض تقديمي للنظام إلى قاعدتهم الإعلانية الأساسية.

أدت ميزات مثل استهداف تكلفة الاكتساب، والموافقة التحريرية السريعة، وحل الدفع المنزلق، والاستهداف الجغرافي إلى استجابة إيجابية من قبل الحاضرين في جلسة Yahoo الخاصة – حتى بعض التصفيق والصراخ والصراخ من قبل الكثيرين في الجمهور.

يبدو أن ياهو لديها الآن عدد كبير من المتابعين تحسبًا لطرحها في عام 2007، والتي ينبغي أن تتوسع يومًا بعد يوم.