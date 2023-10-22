ستساعدك المقالة التالية: يدمج GMail دردشة Google Talk

يدمج GMail دردشة Google Talk

تعمل Google على دمج وظائف Google Talk/IM في GMail. إنه لا يحل محل Google Talk (لأنه لا يوجد VoIP حتى الآن). لكنه يفعل:

* يحتمل أن يفرق بريد جوجل

* عرض الوصول الأول (الذي أعرفه) عبر المتصفح إلى الرسائل الفورية/الدردشة

* من المحتمل أن يعرض المزيد من مستخدمي GMail لوظيفة Google Talk، وبالتالي، على المدى الطويل، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قاعدة مستخدمي Google Talk.

تتم أرشفة “نصوص” الدردشة مثل البريد وسيتم فحصها مثل البريد وسيتم عرض الإعلانات ذات الصلة بالسياق عليها. المزيد من استخدام GMail = المزيد من مشاهدات الصفحة، والمزيد من الإعلانات، والمزيد من النقرات.

تعد ميزة الوعي بالتواجد جانبًا رائعًا لكل هذا كما هو الحال مع وظيفة المراسلة الفورية المستندة إلى المتصفح. هنا الرسمية الأسئلة الشائعة.

وفقا لبيانات حركة المرور نيلسن التي استشهد بها ميديا ​​بوست (تسجيل مطلوب):

خدمة البريد الإلكتروني من Google هي رابع أكثر خدمة شعبية على الويب، ولكنها تتخلف كثيرًا عن الشركات الرائدة في السوق الثلاثة – Yahoo، وAOL، وMSN Hotmail… كان لدى Gmail الشهر الماضي 6.7 مليون مستخدم، مقارنة بـ 50.7 مليون مستخدم لـ Yahoo Mail، و34.3 مليون لـ AOL. و MSN 31.3 مليون. كان برنامج AOL للمراسلة الفورية هو خدمة المراسلة الفورية الأكثر شعبية، مع 52.8 مليون مستخدم – يليه MSN Messenger بـ 27.2 مليون، وYahoo Messenger بـ 21.8 مليون.

والآن بعد أن أصبح موجودًا في حساب GMail الخاص بي وقد أتيحت لي الفرصة لاستخدامه، أستطيع أن أقول إن التكامل مريح للغاية ويبدو أنه يعمل بشكل جيد. (على الرغم من أن الأمر يتطلب القليل من التعود عليه).

جوجل تدير نفسها إصدار من حملة “التبديل” للبريد الإلكتروني.

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جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي. كما أنه يقود برنامج الوسائط المحلية التفاعلية التابع لمجموعة Kelsey Group، مع التركيز على البحث المحلي. جاء جريج إلى مجموعة Kelsey Group من برنامج “Working the Web” على قناة TechTV، وهو أول برنامج تلفزيوني وطني مخصص للأعمال الإلكترونية والإنترنت.