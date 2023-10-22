ستساعدك المقالة التالية: يضيف Google AdWords India استهدافًا إقليميًا

يضيف Google AdWords India استهدافًا إقليميًا

الهند بلد كبير نوعًا ما يضم مجموعة أكبر من المناطق والثقافات والشعوب المتنوعة. إنها أيضًا نقطة اتصال لاستخدام الويب، والاختبار، وعباقرة التكنولوجيا، لذلك عندما تتطلع Google إلى توسيع استهداف AdWords الإقليمي، فما هو المكان الأفضل للقيام بذلك غير الهند؟

على أي حال، يمكن الآن لأولئك الذين يديرون حملات Google AdWords التي تستهدف الهند تقسيم هذا الاستهداف إلى مناطق تشمل جزر أندامان ونيكوبار AN، وأندرا براديش AP، وأروناشال براديش AR، وAssam AS، وBihar BR، وChandigarh CH، وChhattisgarh CT، وDadar و Nagar Haveli DN، Daman and Diu DD، Delhi DL، Goa GA، Gujarat GJ، Haryana HR، Himachal Pradesh HP، Jammu and Kashmir JK، Jharkhand JH، Karnataka KA، Kerala KL، Lakshadweep LD، Madhya Pradesh MP، Maharashtra MH، Manipur MN، Meghalaya ML، Mizoram MZ، Nagaland NL، Orissa OR، Pondicherry PY، Punjab PB، Rajasthan RJ، Sikkim SK، Tamil Nadu TN، Tripura TR، Uttar Pradesh UP، Uttaranchal UL، and West Bengal WB.

وهذا ليس مجرد ميزة إضافية لصناعات السياحة في الهند، ولكنه سيشكل دفعة كبيرة للبحث المحلي في البلاد. أنا متأكد تمامًا من أن Sushubh سيكون سعيدًا لسماع ذلك لأنه بدأ للتو أخبار مدينة جورجاون.