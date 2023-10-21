ستساعدك المقالة التالية: Google Earth والمحتوى المميز للوسائط المتعددة

Google Earth والمحتوى المميز للوسائط المتعددة

أعلنت Google للتو أن Google Earth سيقوم بدمج تراكبات المعلومات التعليمية متعددة الوسائط ضمن المحتوى المميز لبرنامج Google Earth. أحد مقدمي الخدمة هو Turn Here، وهي خدمة فيديو مبتكرة للسفر تقدم أفلامًا قصيرة مجانية عن المدن والمطاعم والفنادق الوجهة.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه التراكبات الإعلامية من خلال النقر على مربع الاختيار “المحتوى المميز” في الشريط الجانبي لبرنامج Google Earth. ومن خلال القيام بذلك، ستمتد الرموز الخاصة بكل مزود محتوى مميز حول العالم، مما يتيح للمستخدمين النقر على المواقع الفردية والتعرف على أهمية المنطقة. سيتم تحديث عرض المحتوى المميز بشكل روتيني ليشمل مساهمات مبتكرة ومتنوعة من موفري المحتوى الإضافيين.

قال جون هانكي، مدير Google Earth والخرائط: “نحن متحمسون لتزويد المستخدمين بفرصة معرفة المزيد عن العجائب الطبيعية والمعالم التي صنعها الإنسان في العالم من خلال المحتوى المميز لبرنامج Google Earth”. “نعتقد أن Google Earth هو وسيلة ممتازة لتنظيم المعلومات الجغرافية حول العالم ومشاركتها، ونواصل استكشاف الفرص لجلب محتوى جذاب وغني بالمعلومات إلى Google Earth.”

يتضمن المحتوى المميز لشركاء Google Earth ما يلي:

* برنامج الأمم المتحدة للبيئة – يشتمل تراكب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج Google Earth على صور متتالية ذات طابع زمني توضح 100 منطقة تعاني من التدهور البيئي الشديد حول العالم. من إزالة الغابات Amazon إلى تداعيات حرائق الغابات المستعرة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وتراجع بحر آرال في آسيا الوسطى، توفر هذه الصور قبل وبعد التي تمتد على مدار الثلاثين عامًا الماضية للمستخدمين مصدرًا عبر الإنترنت للتعرف على مناطق الأزمات البيئية حول العالم. .

* جولة Discovery Networks العالمية – يتيح تراكب Discovery لعشاق السفر والسائحين على حد سواء الفرصة لزيارة المعالم السياحية الرئيسية والمدن والعجائب الطبيعية في العالم افتراضيًا من خلال Google Earth. يضم مقاطع فيديو Discovery المتدفقة، ويمكن للمستخدمين التعرف على تاريخ وأهمية المعالم العالمية المختلفة والمتنزهات الوطنية والمدن الأمريكية والأوروبية والمواقع الأفريقية. تعرّف هذه المقالات القصيرة متعددة الوسائط المستخدمين على عجائب مقبرة الملك توت في وادي الملوك، وتاريخ بوابة ضريح إيتسوكوشيما في اليابان.

* خدمة المتنزهات الوطنية – يتيح تراكب خدمة المتنزهات الوطنية للمستخدمين معرفة المزيد حول فرص الترفيه الطبيعية في الفناء الخلفي الخاص بهم. يتضمن ذلك وصفًا تفصيليًا للمنتزه، ومعلومات عن مرافق الزوار، وأكثر من 10000 ميل من المسارات داخل جميع المتنزهات الوطنية الأمريكية البالغ عددها 58 متنزهًا.

* معهد جين جودال – من خلال تراكب معهد جين جودال، يمكن للمستخدمين زيارة فيفي وحيوانات الشمبانزي الأخرى في غومبي ومتابعة مآثرهم اليومية من خلال “المدونة الجغرافية” للمعهد في Google Earth. يتم تحديث هذه المدونة الجغرافية يوميًا، وهي تلتقط عمل معهد جين جودال، وتوضح أبحاث المعهد حول الشمبانزي وتأثيرات إزالة الغابات في أفريقيا.

* اتجه إلى هنا – يتميز هذا التراكب بأدلة فيديو مجانية للمدينة للسفر والمطاعم والفنادق والأحداث المحلية والموسيقى حول العالم. تُروى هذه الأفلام القصيرة من وجهة نظر شخص مطلع، وهي تربط المستخدمين بمعلومات حول أفضل متجر بيتزا في منطقة Little Italy في نيويورك ومكان الاستراحة المفضل لدى بابلو بيكاسو في هالمستاد بالسويد.