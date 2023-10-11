Rewrite this title: بناء روابط بإجابات أفضل

ستساعدك المقالة التالية: بناء روابط بإجابات أفضل

هل سبق لك أن كتبت سؤالاً في Google وكانت نتائج التصنيف من موقع “كيفية” الذي تم إنتاجه بكميات كبيرة؟ حتى لو كنت لا تعرف ذلك…لديك. ظهرت المواقع التعليمية والأسئلة والأجوبة والإرشادات بأشكال متنوعة وحقق الكثير منها نجاحًا كبيرًا تجاريًا وفي التصنيفات ببساطة عن طريق الإجابة على الأسئلة المحددة التي يطرحها الأشخاص.

إذا كان موقع الويب الخاص بشركتك لا يسعى إلى فعل الشيء نفسه، فأنت تفوت فرصًا للحصول على روابط وتقديم خدمة أفضل. كلما زادت المعلومات التي يمكنك تقديمها للعميل، أصبح عملك أكثر مصداقية. حاول الذهاب إلى قسم الإلكترونيات في متجر Big Box واسأل موظف المبيعات عن الفرق بين 1080i و1080p في تلفزيون LCD.

كن مستعدًا للتلعثم الشديد أثناء سعيهم اليائس للهروب عبر انسكاب على الجزيرة 3. ومع ذلك، إذا دخلت إلى متجر متخصص في الإلكترونيات وطرحت نفس السؤال، فمن المحتمل أن تحصل على إجابة ذكية منطقية بالنسبة لك. وفجأة، أصبحت لديك ثقة أكبر في كل من عملية الشراء والمكان الذي تشتريه منه. كلما زادت المعلومات التي يمكنك تقديمها للعميل، كلما شعر براحة أكبر عند التعامل معك.

وهذه مجرد واقع الحياة، على الإنترنت، وثقة المستهلك ومصداقية الشركة هما جانبان فقط لسبب أكثر أهمية لملء موقعك بالمعلومات المفيدة. هذا السبب؟ الروابط بالطبع!

إن فكرة استخدام أسئلة المستهلك لدفع تطوير المحتوى لها تاريخ طويل:

أود أن أذهب أبعد من ذلك مع هذه الأفكار المتعلقة باستخدام الأسئلة لبناء الروابط. تعتبر هذه الطريقة على وجه الخصوص علامة تجارية خاصة جدًا لبناء الروابط. النوع الذي يستغرق وقتًا طويلاً ويجعلك ترغب في إيذاء الناس، كما تعلم، النوع الجيد.

الخطوة 1. تعرف على أنواع الأسئلة التي يطرحها عملاؤك.

قد يكون هذا أسهل مما تعتقد. في الواقع، من المحتمل أن تكون جميع المعلومات التي تريدها متاحة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك دون أن تكون وجهًا لوجه مع إنسان واحد.

للبدء بمصدر واضح، فإن أداة Wordtracker Keyword Questions هي أداة رائعة في هذا القسم. قد تكون الأرقام المرتبطة بهذه الأسئلة مضللة بعض الشيء. بالنسبة للمبتدئين، تعود الأداة إلى 140 يومًا فقط، لذلك ستكون هناك اختلافات موسمية جذرية. على سبيل المثال، في الوقت الحالي، السؤال الرئيسي لكلمة “كيف” هو “كيفية طهي الديك الرومي”. ومن المشكوك فيه أن يكون هذا هو الحال في يوليو. تعد الاتجاهات والمواسم حالة جيدة لإعادة زيارة هذه الأداة كل بضعة أشهر.

إذا كنت تتعامل مع الأرقام على أنها “مقياس شعبية” أكثر من كونها قاعدة سريعة، فأنت في الحالة الذهنية الصحيحة. وبغض النظر عن الأرقام، فإن الأسئلة نفسها يمكن أن تخبرنا حقًا عن عملائك… وفي بعض الحالات عن عالم استخدام الإنترنت. مثل حقيقة أن السؤال رقم 1 الذي تم إرجاعه لكلمة “أين” هو “أين يعيش جون وكيت جوسلين”. حقا الناس؟

وبصرف النظر عن أداة الأسئلة المتعلقة بالكلمات الرئيسية، هناك مواقع أخرى قامت بالفعل بهذا العمل نيابةً عنك. بالإضافة إلى قوائم “الأسئلة الأكثر طرحًا” في محركات البحث، هناك مئات المواقع التي تكسب عيشها من خلال الإجابة على الأسئلة اليومية التي يطرحها الأشخاص. باعتبارك منشئ الروابط، يمكنك الاستفادة من هذه الجهود. بعض الأمثلة الرائعة للمواقع التي يمكن أن تعمل لهذا المشروع هي الإجابات.كوم, ehow, ويكي هاو, about.com, com.howstuffworks و تعليمات على سبيل المثال لا الحصر. قد تلاحظ أن ياهو! من الواضح أن الإجابات مفقودة من هذه القائمة، فهي رائعة للأسئلة، ولكن الصفحات الفردية لا تميل إلى أن تحتوي على الكثير من الروابط الخلفية. بمجرد اختيار موقع أو مواقع للعمل بها، قم بتشغيل عامل البحث هذا:

من المفترض أن يمنحك هذا عددًا كبيرًا من الأسئلة والإرشادات. بالنسبة للمواقع التي تقدم أكثر من مجرد إرشادات إرشادية أو تحتوي على أسئلة مختلطة بمعلومات أخرى، حاول إضافة “من” أو “ماذا” أو “أين” أو “لماذا” إلى الكلمة الرئيسية للعثور على الإدخالات التي تتناول الأسئلة. يجب أن تمثل هذه النتائج أسئلة صادقة يطرحها الأشخاص الحقيقيون والتي تتعلق بمنتجك أو خدمتك. هذه هي المواضيع التي يرغب عملاؤك في معرفة المزيد عنها، هل تحاول أن تكون المرجع في هذه المواضيع؟ حسنا لما لا؟

الخطوة 2. – اختر المحتوى الأفضل

الآن بعد أن حصلت على بعض أفكار المحتوى الرائعة، نعم، يمكنك إعادة إنشاء مقالة بناءً على كل سؤال تجده، إذا كان بإمكانك إنشاء 300 مقالة والترويج لها جميعًا. بالتأكيد. ولكن قد لا يكون من مصلحتك كتابة مقال تفصيلي حول كيفية طهي الديك الرومي أو كيفية مطاردة جون وكيت جوسلين.

إذا كانت لديك موارد محدودة، فإن أفضل طريقة للبدء هي النظر إلى الشعبية. إذا كان هناك سؤال شائع للغاية، فمن المحتمل أن يتعين عليك طرحه في مكان ما على موقعك من أجل تقديم خدمة عملاء جيدة. ولكن مجرد كون السؤال شائعًا في أسئلة الكلمات الرئيسية، لا يعني بالضرورة أنه شيء يرتبط به الأشخاص. هذا هو المكان الذي يلعب فيه النظر إلى أنماط الارتباط الحالية للأشخاص دوراً.

عند تشغيل أمر الموقع أعلاه، أوصي بشدة بالقيام بذلك باستخدام شريط أدوات تحسين محركات البحث (SEO) أو المكونات الإضافية. زلزال كبار المسئولين الاقتصاديين يعد خيارًا جيدًا لهذا المشروع لأنه يعرض تلقائيًا الروابط الخلفية لكل صفحة.

سيوفر لك استخدام هذا النوع من الأدوات الكثير من الوقت. إذا كنت تبحث عن تعليمات محددة أو إجابة تحتوي بالفعل على روابط خلفية، يمكنك العثور على جمهور موجود مسبقًا من الروابط المحتملة وهو أفضل بكثير من البدء من الصفر. ولكن فقط من أجل سلامتك العقلية، تحقق من جودة تلك الروابط الخلفية قبل إنشاء المقالة.

الخطوة 3 – افعل ذلك بشكل أفضل وقم بالترويج له

بمجرد اختيار بعض الأسئلة للإجابة عليها في المحتوى، لا يكفي ببساطة تكرار ما هو موجود بالفعل على موقع آخر أو الحصول على إجابة رخيصة مكونة من جملتين بالكاد تستحق صفحة الأسئلة الشائعة. من المهم إحضار شيء جديد إلى الحفلة. ما الذي يجعلك أكثر موثوقية من أي موقع تعليمي عام أو Wiki-what-now؟

أنت (أو ينبغي أن تكون) خبيرًا في مساحتك الخاصة. هذه الخبرة تمنحك المصداقية. أنا أكثر ميلًا إلى تصديق نصيحة متجر السجاد حول كيفية إزالة بقعة عصير العنب من البربري الخاص بي أكثر من رؤى الصورة الرمزية الجميلة ذات الذيل المهر. نعلم جميعًا أن المشروبات الغازية لها تأثير سحري على البقع، لكنني سأمنحك نقاطًا إضافية إذا كان بإمكانك إخباري بالسبب.

نصائح إضافية:

إذا وجدت سؤالاً له أهمية حقيقية، ولكن صفحة الإجابة لا تحتوي على الكثير من الروابط الخلفية أو حتى إذا كانت تحتوي على الكثير، فحاول البحث في هذا السؤال دون أي عوامل تشغيل. ابحث عن الإجابات الأكثر صلة وتصنيفًا وابحث عن تلك الروابط الخلفية بحثًا عن احتمالات ربط مناسبة لإضافتها إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

إذا كان بإمكانك الإجابة على عدة أسئلة متشابهة في مقال واحد، فافعل ذلك؛ فهو يضاعف عدد الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم للحصول على الروابط.

ابحث عن طريقة لتنظيم مقالاتك وأبحاثك. تتبع المقالات التي تقوم بإنشائها، ومواقع الويب التي ترتبط بإجابة موجودة للسؤال أو الأسئلة التي ستتناولها مقالتك ومعلومات الاتصال الخاصة بهؤلاء الأشخاص.

تأكد من استخدام السؤال الدقيق الذي تجيب عليه أو التعليمات التي تقدمها كعلامة عنوان للصفحة. يمكن أن يساعدك هذا في العثور على إجابة محترمة للسؤال في المستقبل.

لا تنس العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، حيث يأتي الأشخاص إلى موقعك من خلال صفحات المحتوى الجديدة هذه؛ نسعى جاهدين لإبقائهم يتحركون بشكل أعمق في الموقع.

الخطوة النهائية

الآن بعد أن عثرت على سؤال مهم وأجبت عليه، قم بنقل هذه المعلومات إلى الأشخاص الذين يرتبطون بالفعل بإجابة أقل إثارة للإعجاب. يجب أن يكون لديك عدد محدود من جهات الاتصال، لذا تأكد من عدم إضاعة أي منها عن طريق إرسال نموذج بريد إلكتروني عام، لقد أخذت وقتًا كافيًا للبحث في الموضوع، لذا خذ ما يكفي من الوقت للبحث في جهة الاتصال لمعرفة اسمها على الأقل أو تقديم تعليق الثاقبة حول موقعهم. لديك أيضًا محتوى جديد تمامًا يستحق الترويج، لذا استمر في البحث عن معلومات دون المستوى حول الموضوع ودع الأشخاص يعرفون أنك قمت بذلك بشكل أفضل.

من أين تستلهم المحتوى الخاص بك؟