Rewrite this title: جوجل تدمج نبضات Google في Gmail للجوال

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تدمج نبضات Google في Gmail للجوال

كما لو أن الضجيج الذي أحدثه صدى Google على Gmail لسطح المكتب ليس كافيًا، فقد قامت Google للتو بدمج صدى Google في Gmail للجوال. لذلك، في المرة القادمة التي تدخل فيها إلى حساب Gmail الخاص بك على أجهزة iPhone أو Android باستخدام متصفح هاتفك للوصول إلى gmail.com، لاحظت أنه عند تحديد “القائمة”، تتم الآن إضافة نبضات Google كخيار.

وفق جوجل:

مع الإصدار الأحدث من Gmail للجوال، عملنا على دمج المشاركات مع البريد الوارد للجوال. الآن، ستشاهد مشاركة في بريدك الوارد على هاتفك تمامًا كما تفعل في إصدار سطح المكتب من Gmail، مع استكمال رمز صدى Google الصغير. عند فتح مشاركة طنانة من صندوق الوارد الخاص بك، يمكنك تنفيذ جميع الوظائف القياسية، مثل الإعجاب بالمنشور أو التعليق، تمامًا كما يمكنك من صندوق بريد Gmail لسطح المكتب.

ومن المثير للاهتمام أن Google لم تقم بنفس التكامل مع تطبيق Gmail لنظام Android. أنا متأكد تمامًا من أنه لا أحد، إن لم يكن عدد قليل جدًا من مستخدمي Android وiPhone، يقومون بفحص Gmail الخاص بهم باستخدام متصفح هواتفهم. أستخدم تطبيق Gmail على جهاز Nexus One وتطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي لجهاز iPhone عند التحقق من حساب Gmail الخاص بي.

بالنسبة لتطبيق Android Gmail، ربما تكون Google حذرة فقط حتى لا تزعج المستخدمين أكثر. أو ربما يقومون فقط باختبار الميزة أولاً قبل دمجها في تطبيق Android Gmail. نأمل أن لا.