Rewrite this title: جوجل تنطلق: هل ستتحطم أم ستغرق قوارب الكاياك؟

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في وقت متأخر من صباح يوم الثلاثاء، أعلنت شركة جوجل عن إضافة أحدث ميزة بحث لها، وهي Google Flight Search. وعلى الرغم من أن عملاق البحث بدأ في دمج جداول الرحلات في نتائج البحث في شهر مايو، إلا أن جوجل لم تقم بتضمين معلومات التسعير أو روابط الحجز حتى الآن. يسمح بحث الطيران، الذي يعتمد على بيانات ITA، لباحثي Google برؤية رحلات الطيران ومقارنة الأسعار وحجز التذاكر مباشرة مع شركة الطيران التي يختارونها بسهولة.

يمكن لمستخدمي Google إما زيارة بحث طيران جوجل مباشرة أو اكتب استعلام بحث متعلق بالرحلة، مثل “رحلة من مدينة نيويورك إلى LAS” في Google.com، مما يؤدي إلى ظهور علامة تبويب “رحلات الطيران” على الجانب الأيسر من صفحة نتائج البحث. بعد الضغط على هذا الرابط، يتم عرض صفحة نتائج الرحلات الجوية.

تسمح صفحة نتائج رحلات الطيران للمسافرين بتحليل رحلات الطيران المتاحة بسرعة والتحقق من الأسعار وزيارة مواقع الحجز من موقع مركزي واحد. يمكن لمرشحات البحث حذف جميع الرحلات الجوية باستثناء تلك ذات الأسعار التنافسية والتي تتمتع بفترات سفر معقولة. على سبيل المثال، يمكن للمرء بسرعة تضييق نطاق الرحلات المحتملة إلى تلك التي تكلف أقل من 400 دولار وتتطلب خمس ساعات أو أقل من إجمالي وقت السفر. بالإضافة إلى ذلك، تتيح أيقونة التقويم للمستخدمين العثور بسرعة على تواريخ السفر بأفضل الأسعار.

نظرًا لأن Google Flight Search لا يزال في بداياته، فإن الإطلاق الحالي له قيود معينة. على سبيل المثال، لا يسمح تطبيق Flight Search للمسافرين بحجز رحلات طيران إلى وجهات دولية، أو رحلات إلى مدن صغيرة، أو تذاكر مقصورة مميزة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن مقارنة قاعدة بيانات Google للرحلات الجوية بقواعد بيانات الشركات المنافسة.

قال Kayak، أحد المنافسين الذين عارضوا استحواذ Google مؤخرًا على ITA:

“نعتقد أن تقنية البحث عن الرحلات الجوية لدينا متفوقة. نحن ندرك أن Google منافس هائل، لكنهم لم ينجحوا في كل (المجال) الذي دخلوه.

لقد أثبتت كل من Google وKayak أنهما شركتان قادرتان على إنتاج منتج قوي. أفضل اقتباس من Google يلخص أحدث إطلاق للخدمة: “هذه مجرد نظرة مبكرة: الإقلاع – وليس الوجهة النهائية”. على الرغم من القيود التي يفرضها Google Flight Search، فإن الميزات والإمكانات الحالية لهذه الخدمة الجديدة مثيرة وتجذب انتباه المسافرين المتمرسين في استخدام الإنترنت والمنافسين في السوق.

تشمل المصادر: مدونة بحث جوجل, رحلات جوجل، & كاياك]