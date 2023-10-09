Rewrite this title: يعمل Gmail على تحسين مجموعات الاتصال الخاصة به

ستساعدك المقالة التالية: يعمل Gmail على تحسين مجموعات الاتصال الخاصة به

توفر خدمات الإنتاجية من Google، بدءًا من Google Docs إلى Gmail والمزيد، الكثير من البدائل الموفرة للوقت. يتم إخفاء بعض هذه العناصر في المختبرات، مثل ميزة “الرد الجاهز” ذات القيمة الدائمة. ومع ذلك، فقد شق البعض طريقهم إلى الإصدار الرئيسي. هذا هو الحال مع مجموعات جهات اتصال Google – وهي أداة تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات مختلفة من جهات الاتصال بحيث يمكن للرسائل المرسلة عادةً إلى نفس المجموعة من الأشخاص أن تصل إلى صندوق الصادر الخاص بك بسرعة أكبر. لجعل هذه الخدمة أكثر فعالية، قامت جوجل اثنين من التحسينات إلى وظائف المجموعة الأساسية.

أولاً، سهّلت Google إضافة قوائم جهات الاتصال السابقة إلى مجموعة موجودة. عندما تكون في واجهة المجموعات (الموجودة في قائمة “جهات الاتصال”)، يمكنك ببساطة تحديد “إضافة إلى” [Group]” والصق أي جهات اتصال ترغب في إضافتها إلى هذه الواجهة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن هذه الميزة مرتبطة بجهات الاتصال الموجودة لديك، فإن أي اسم تبدأ في كتابته سيتم ملؤه تلقائيًا لتسهيل إنشاء قائمة النسخ/اللصق هذه.

ثانيًا، سهّلت Google تحديد كيفية التعامل مع جهات الاتصال الخاصة بك في مجموعات مختلفة. سيسمح لك هذا باختيار أي من حسابات البريد الإلكتروني المتعددة (يمكن ربط العديد منها بجهة اتصال معينة داخل حساب Gmail الخاص بك) التي ترغب في ربطها بمجموعة معينة.

ومن أهم عناصر ميزة “المجموعات” هو ارتباطها بجهاز Android الخاص بالمستخدم، بما في ذلك كليهما smartphones وأقراص. تعتمد العديد من أدوات تنظيم جهات اتصال Android، بما في ذلك العديد من أدوات الاتصال، على آلية المجموعة. يمكن أيضًا أن تستفيد العديد من خدمات Google الأخرى من المجموعات التي تم إنشاؤها بشكل صحيح، مثل مستندات Google (حيث يمكنك بسهولة مشاركة مستند واحد مع مجموعة اتصال) أو صفحات المجموعات (حيث يمكنك إنشاء صفحة مركزية للأحداث أو الأنشطة أو مشاركة المعلومات) .