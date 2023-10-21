ستساعدك المقالة التالية: Rich Skrenta: فازت Google بأسواق البحث والإعلان عبر الإنترنت

ريتش سكرينتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة توبيكس، أعلن Google الفائز في البحث والإعلان عبر الإنترنت في غاية وظيفة استفزازية. فيما يلي بعض اقتباسات الاختيار:

وكما استخدمت ميكروسوفت احتكارها للنظام الأساسي للاندفاع نحو التطبيقات الرأسية، نتوقع من جوجل أن تستمر في الاندفاع نحو القطاعات الرأسية المربحة – عمليات البحث عن التسوق، والتمويل، والصور، والبريد، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. إنهم يتصرفون بشكل عشوائي بشأن هذا الآن ولكن من المرجح أن يقوموا بتحسين قدراتهم. التفكير والتنفيذ مع مرور الوقت. في الواقع، ليس من المستبعد أن يتمكنوا في النهاية من امتلاك جميع مشاهدات الصفحة المقصودة أيضًا. قد يبدو الأمر جنونيًا، إلا أنه من الممكن أن ينتهي بهم الأمر إلى امتلاك الشبكة بأكملها، أو معظم ما يهم.

الشبكة ليست رسمًا بيانيًا موجهًا. إنها ليست شجرة. إنها نقطة واحدة تسمى G متصلة بـ 10 مليار صفحة مقصودة.

تؤدي تكاليف التحويل الصفرية إلى سوق يأخذ فيه الفائز كل شيء للقائد. حتى التقدم الأولي المتواضع سوف يتزايد حتى يتم الوصول إلى حصة الأغلبية في السوق والحفاظ عليها. وذلك لأنه في حالة الاختيار بين منتجين، وفي غياب تكاليف التبديل، سيختار المستخدمون المنتج الأفضل، حتى لو كان أفضل قليلاً.

كان لدى Google منتج أفضل بكثير من أي محرك بحث آخر لعدد من السنوات. لقد نجح المنافسون في سد الفجوة إلى حد ما، لكن جوجل لا تزال أفضل. الجميع (70-80%) يعرفون ذلك الآن، ولذلك أصبح مفهوم “Google لديه بحث أفضل” مدمجًا الآن في علامة Google التجارية.

ويجب على ياهو أن تقبل هيمنة جوجل على البحث وتحقيق الدخل. لن تقوم Yahoo باسترداد تطبيق البحث، كما أن طرق عرض التصفح ليست تنافسية ولا يمكن جعلها كذلك. ينبغي عليهم عقد صفقة مع Google بشأن Adwords/Adsense عبر شبكتهم بالكامل، كما فعل Ask Jeeves. يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على حصة تبلغ 85% على الأقل؛ سيؤدي ذلك إلى نقلهم من 0.10 دولارًا أمريكيًا/بحث إلى 0.17 دولارًا أمريكيًا، أي زيادة بنسبة 70% في إيرادات البحث بين عشية وضحاها.

ستنجح الشركات الكبرى من خلال العمل في إطار هيمنة جوجل على الصناعة، وستعمل الشركات الأصغر في مجالات متخصصة أو في خدمة العملاق.

هناك ثلاثة ردود فعل:

قبول : نعم إنه عالم جوجل، كلنا نعيش فيه

: نعم إنه عالم جوجل، كلنا نعيش فيه رعب : يا إلهي!

: يا إلهي! مقاومة: لا يمكننا أن نجلس ونترك هذا يحدث

لست مقتنعًا تمامًا بأن Google يمكنها/سوف تمتلك كل شيء كما يقترح Rich Skrenta. من الواضح أنها تمتلك البحث. لكن ليس من الواضح ما إذا كانت Google قادرة على تطوير العمق في جميع هذه المجالات الرأسية التي يقول إن الشركة قد تفعلها. وتتخذ شركة جوجل نهجاً “أفقياً” في تطوير القطاعات الرأسية (أي التعاونية والأساسية)، التي تتمتع بنقاط قوة ولكنها تعاني من قيود عميقة. من الواضح أيضًا أن Google لم تتوقع ظهور المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وليس لديها وجهة تنافسية على وسائل التواصل الاجتماعي (ما لم تحسب YouTube، وهو ما سأناقشه). من الممكن أن تتطور خلاصات RSS/موجزات ويب بحيث يتغير التصفح بمرور الوقت ويصبح “الدفع” و”السحب” أقل تميزًا عما هما عليه اليوم. والجوال هو مجال لم يتم حله بعد، وقد يبدو مختلفًا تمامًا عما يبدو عليه الإنترنت اليوم.

ولكن من الواضح جدًا أن الجميع تقريبًا يعتمدون الآن على Google للحصول على حركة المرور، وهذه حقيقة أساسية يجب على جميع الشركات مواجهتها.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.